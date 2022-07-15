إيران تزيح الستار عن أول حاملة للطائرات المسيرة

أزاحت البحرية التابعة للجيش الإيراني، يوم الجمعة، الستار عن أول سفينة عسكرية حاملة للطائرات المسيرة القتالية والانتحارية والاستطلاعية.

وقالت وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، إن ”إزاحة الستار عن أول حاملة للطائرات المسيرة جاء بحضور قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم الموسوي“.

وأوضح اللواء موسوي إنه ”بالنظر إلى العدوانية والعقلية التي نعرفها من نظام الهيمنة، من الضروري زيادة قوتنا الدفاعية يومًا بعد يوم“.

وأشار إلى أن ”هذا التحسين للقوة الدفاعية يشمل العديد من المجالات، من أهمها المجالات الناشئة حديثًا، والتي يتم فيها موضوع الطائرات بدون طيار مهمة جدا ولها دور حاسم“.

وأضاف: ”كما رأينا زادت طائرات الاستطلاع من سيطرة وإشراف سفننا إلى مئات الكيلو مترات خارج حدود البلاد، وتعتبر طائرات القتال أيضًا اليد العليا للجمهورية الإسلامية في المياه المفتوحة والدولية“.

واعتبر قائد الجيش الإيراني أن ”الطائرات المسيرة والانتحارية تخلق ردعًا ضد التهديدات، وإذا حدث خطأ من قبل الأعداء، فسوف يواجه إجابة مؤسفة“.

من جانبه، قال الأدميرال شهرام إيراني قائد القوات البحرية التابعة للجيش الإيراني، للصحفيين: ”لقد شهدنا اليوم تحقيق إنجازات جديدة في مجال الصناعة الدفاعية من قبل الخبراء والشباب الإيرانيين، والتي تجلت هذه المرة في مجال مهم للغاية وهو إزاحة الستار عن أول حاملة للطائرات المسيرة القتالية“.

وأشار إيراني إلى أنه ”بهذا الإنجاز الهام، ستكون البحرية الإيرانية قادرة على التفوق الجوي في أعماق المحيطات وفي مجال الاستطلاع والمعلومات الاستخباراتية على بعد كيلومترات من الوحدات العائمة“.

وجاءت هذه الخطوة الإيرانية، بينما وجّه الرئيس الأمريكي جو بايدن، رسالة إلى إيران من إسرائيل، حذر فيها طهران من تحركاتها في تطوير الأسلحة النووية.

وقال بايدن إن ”إيران لن تمتلك سلاحا نوويا من أجل أمن إسرائيل والولايات المتحدة والعالم“، مشيرا إلى أن ”واشنطن ستستخدم القوة ضد إيران إذا لزم الأمر“.

وفي أحدث موقف ضد التهديدات الأمريكية، اعتبر المتحدث بالقوات المسلحة الإيرانية، العميد أبو الفضل شکارجي، التهديد الذي أطلقه الرئيس بايدن ضد إيران بأنه ”ينم عن نعاسه“.

وأضاف شکارجي أن ”هذه التهديدات تندرج في إطار زلات اللسان التي تعود عليها في مؤتمراته الصحفية“.