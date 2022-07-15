تنصيب رانيل ويكريميسينغه رئيسا مؤقتا لسريلانكا

تم تنصيب رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكريميسينغه، الخميس، رئيسا مؤقتا للبلاد، بعد قبول استقالة غوتابايا راجاباكسا، وقبل أن ينتخب البرلمان رئيسا جديدا في 20 تموز/يوليو، حسبما أعلن مكتب رئيس المجلس التشريعي.

ونقلت ”فرانس برس“ قول مكتب رئيس البرلمان ماهيندا يابا أبيواردانا، إن الترشيحات للرئاسة ستقبل في 19 تموز/يوليو، وسيكون على النواب التصويت في اليوم التالي.

في الإطار، قبل رئيس البرلمان السريلانكي رسميا استقالة الرئيس جوتابايا راجاباكسا، اليوم الجمعة، بعد فراره إلى سنغافورة هربا من انتفاضة شعبية أثارتها أسوأ أزمة اقتصادية في بلاده منذ سبعة عقود، بحسب ”رويترز“.

وقال رئيس البرلمان ماهيندا يابا أبيواردانا للصحفيين: ”انطلاقا من هذه النقطة.. سننتقل إلى تعيين رئيس جديد بحسب الدستور“.

وأضاف: ”سيحدث الأمر بسرعة وبنجاح.. أطلب من الجميع دعم هذه العملية“.

ووصل راجاباكسا إلى سنغافورة، أمس الخميس، بعد أن فر إلى جزر المالديف في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء على متن طائرة عسكرية مع زوجته واثنين من حراسه.

واقتحم المتظاهرون قصر الرئاسة ومكتبه، يوم السبت الماضي.

وأثار نبأ استقالة راجاباكسا، التي أُرسلت في البداية عبر البريد الإلكتروني إلى رئيس البرلمان قبل تسليمه نسخة ورقية، الابتهاج في مدينة كولومبو الرئيسية، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، حيث أطلقت الحشود الألعاب النارية ورقص الناس ورددوا هتافات في موقع احتجاج رئيسي.