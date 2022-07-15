قبول استقالة الرئيس السريلانكي

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن رئيس البرلمان السريلانكي، ماهيندا يابا أبيواردانا، اليوم الجمعة، قبول استقالة الرئيس غوتابايا راجاباكسا بعد فراره إلى الخارج، إثر اقتحام متظاهرين مقر إقامته الأسبوع الماضي.

ونقلت ”فرانس برس“، قول أبيواردانا للصحافيين إن ”غوتابايا استقال بشكل قانوني.. ولقد قبلت الاستقالة“.

وكان الرئيس السريلانكي أرسل خطاب استقالته من سنغافورة، الخميس.

وبموجب دستور سريلانكا، سيصبح رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغه الذي يطالب المحتجون أيضا برحيله، تلقائيا رئيسا بالوكالة حتى يتمكن البرلمان من انتخاب نائب ليتولى الرئاسة طوال الفترة المتبقية من ولاية راجاباكسا.

وقال أبيواردانا للصحافيين في مقر إقامته، إن المجلس التشريعي سيدعى إلى الاجتماع، السبت.

وأضاف: ”آمل أن تستكمل عملية انتخاب رئيس جديد في غضون سبعة أيام“.

وأكد رئيس البرلمان: ”أتمنى تعاون جميع المعنيين لاستكمال المتطلبات الدستورية“.