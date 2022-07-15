خلاف إسرائيلي حول "نووي إيران".. وإيطاليا تواجه خطر "عدم اليقين السياسي"

أبرزت صحف عالمية صادرة صباح اليوم الجمعة، أهم التطورات والملفات الشائكة على الساحة الدولية، حيث ناقشت تقارير تتحدث عن خلاف داخل الأجهزة الأمنية في إسرائيل حول الاتفاق النووي الإيراني بين معارض ومؤيد لإبرام صفقة جديدة.

فيما سلطت صحف الضوء على الشأن الإيطالي ولاسيما في حالة ”عدم اليقين السياسي“ التي انتابت البلاد بعدما قدم رئيس الوزراء ماريو دراغي، استقالته، ما يهدد ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وعن الحرب الروسية الأوكرانية، قالت صحف إن ”مهلة“ أوكرانيا لاستعادة الأراضي التي استولت عليها روسيا أوشكت على الانتهاء، وسط مخاوف من خسارة أراض أخرى لصالح الكرملين.

خلاف في إسرائيل حول ”نووي إيران“

في الوقت الذي أبرم فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن اتفاقًا دفاعيًا مع تل أبيب خلال زيارته للمنطقة، سلطت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية الضوء على خلاف دائر داخل الأنظمة الأمنية الإسرائيلية حول الاتفاق النووي الإيراني.

وذكرت الصحيفة، أن الخلاف حول الاتفاق النووي الإيراني يدور تقريبًا بين جيش الدفاع الإسرائيلي وجناح استخباراته، وجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، مشيرة إلى أنه رغم أن الحكومة عارضت أي اتفاق مع إيران، إلا أن المسؤولين الأمنيين يجادلون لصالح إبرام صفقة جديدة.

وقالت الصحيفة في تحليل إخباري: ”منذ اللحظة التي تم فيها التوصل إلى صفقة في العام 2015، عارضت إسرائيل بشدة الاتفاق النووي مع إيران. ورغم ذلك، يرى أعضاء رفيعو المستوى في مؤسسات الدفاع والاستخبارات الإسرائيلية على نحو متزايد أن اتفاقية جديدة على غرار ذلك الاتفاق ستكون في مصلحة بلادهم“.

وأضافت أنه في حين أن هناك العديد من العقبات التي يجب التغلب عليها قبل التوصل لاتفاق جديد، يعتقد كبار المسؤولين الإسرائيليين أن كلًا من واشنطن وطهران لديهما مصالح كبيرة في إبرامه، حيث تحرص إيران على التحرر من العقوبات الاقتصادية القاسية، بينما ترغب أمريكا في تدفق النفط الإيراني لخفض أسعار الطاقة.

وأبلغ مسؤولون عسكريون إسرائيليون الصحيفة الأمريكية بأن الرئيس الجديد لسلاح استخبارات جيش الدفاع، الميجور جنرال أهارون حاليفا، ومساعديه يجادلون في“مناقشات سرية“ على مدار الساعة بأن أي صفقة ”حتى لو كانت مليئة بالعيوب“، ستكون أفضل من الوضع الراهن، حيث تحرز طهران تقدمًا سريعًا في برنامجها النووي.

ووفقًا للصحيفة، قال المسؤولون – الذين رفضوا الكشف عن هويتهم – إن حاليفا يرى أن هذه الخطوة ستجمد أنشطة إيران عند المستويات الحالية، وتمنح إسرائيل الوقت لإعادة بناء قدرتها على مهاجمة البنية التحتية النووية الإيرانية.

وذكرت أنه على الجانب الآخر، أوضح مسؤولو المخابرات الإسرائيلية المطلعون على عمليات ”الموساد“ ووجهات نظر قاداتها السياسية إن الآخرين ما زالوا مقتنعين بأن إيران لن تتخلى أبدًا عن طموحاتها النووية دون مزيج من العقوبات الاقتصادية والضغط الدبلوماسي، وحملة تخريب واغتيالات ضد مسؤولي المشروع النووي.

وقالت الصحيفة: ”رفض المسؤولون العسكريون هذا النهج، قائلين إن عمليات التخريب السرية في السنوات الأخيرة لم تفعل الكثير لعرقلة تطوير إيران النووي، بالإضافة لتزايد خطر الانتقام الإيراني على تلك الهجمات سواء كان هجومًا مباشرًا أو من خلال وكلائها مثل حزب الله في لبنان أو حماس في غزة“.

وأضافت: ”في المقابل، يجادل مسؤولو المخابرات العسكرية بأنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي جديد، فإن الولايات المتحدة وأوروبا ستتخلى عن الموضوع. وفي هذه الحالة، قد تُترك إسرائيل وحيدة في مواجهة إيران التي تحرز تقدمًا في مشروعها النووي“.

وتابعت الصحيفة: ”فعلت حكومة بنيامين نتنياهو كل ما في وسعها لإقناع إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، للانسحاب من الاتفاق النووي العام 2018“.

ونقلت الصحيفة عن أودي لافي، النائب السابق لرئيس ”الموساد“ ورئيس العمليات في ذلك الوقت، قوله: ”المساعي الإسرائيلية لإقناع ترامب بالانسحاب كانت من أخطر الأخطاء الإستراتيجية منذ قيام دولة إسرائيل. في النهاية، بدلًا من الإضرار بالمشروع النووي الإيراني، وضعنا أنفسنا في موقف عندما يكونون أقرب بكثير إلى القنبلة“.

إيطاليا.. و“عدم اليقين السياسي“

اعتبرت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية أن إيطاليا تعيش فترة من ”عدم اليقين السياسي“ بعد أن قدم رئيس الوزراء، ماريو دراغي، استقالته، الخميس، بعد انهيار ائتلافه بسبب الخلافات حول كيفية الرد على تداعيات الحرب في أوكرانيا، ورفضها الرئيس سيرجيو ماتاريلا.

وقالت الصحيفة إنه رغم أن بعض الأحزاب في ائتلاف دراغي المنهار طالبوه بالبقاء ومحاولة تشكيل ائتلاف حاكم جديد، إلا أن الأزمة السياسية تُظهر كيف أن مزيج الحرب الروسية على أوكرانيا والقفز في أسعار الطاقة وتكلفة المعيشة يضعف التماسك السياسي في أجزاء من أوروبا، مما يجعل تشكيل أغلبية حاكمة مستقرة أكثر صعوبة من أي وقت مضى.

وأضافت الصحيفة أنه على سبيل المثال، فقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرًا، أغلبيته البرلمانية في انتخابات مدفوعة بمخاوف الناخبين التضخمية، وفي المملكة المتحدة، استقال رئيس الوزراء بوريس جونسون، في أعقاب سلسلة من الفضائح، تحت ضغط نواب ”حزب المحافظين“ الذين كانوا قلقين من أن تؤدي هذه الفضائح إلى تفاقم التحديات التي تواجهها الحكومة في الاستجابة لارتفاع التضخم.

وأشارت الصحيفة إلى أن نهاية حكومة الوحدة الوطنية بقيادة دراغي قد تؤدي إلى تفاقم أزمة أخرى طويلة الأمد تواجه أوروبا؛ وهي عدم قدرة الطبقة السياسية في إيطاليا– ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو – على تنفيذ إصلاحات للاقتصاد الذي نما بالكاد منذ أوائل التسعينيات.

في سياق متصل، ذكرت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية أنه لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان دراغي سيتشبث برئاسة الوزراء، أو ما إذا كانت إيطاليا ستنزلق إلى انتخابات جديدة تفضل بشدة مجموعات من يمين الوسط واليمين المتطرف.

وقالت: ”لكن الفوضى التي عاشتها إيطاليا الخميس، كانت تذكيرًا بمدى السرعة التي يمكن أن ترتفع بها الثروات السياسية وتنخفض في البلاد، وإلى أي مدى قد تتغير البلاد إذا خرج دراغي – الزعيم المؤيد لأوروبا الذي دعا إلى رد حازم تجاه روسيا – من المشهد“.

ووفقًا للصحيفة، يرى العديد من المحللين السياسيين أن مثل هذه الخطوة ستكون مؤلمة لإيطاليا، بالنظر إلى التحديات والصعوبات التي تواجهها أوروبا في الوقت الحالي.

وأضافت: ”بين المستثمرين، يُنظر إلى دراغي على أنه ضامن للاستقرار في أحد أكثر الاقتصادات المثقلة بالديون في العالم“.

وتابعت: ”وفي بروكسل، حيث يحظى باحترام واسع النطاق، منح دراغي إيطاليا مستوى من النفوذ السياسي نادرًا ما تتمتع به.. ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا، أيد العقوبات ضد روسيا وساعد إيطاليا في التدافع لإيجاد مصادر بديلة للطاقة“.

والجدير بالذكر، أن رحيل دراغي يضع إيطاليا في موقف حيث يتعين على الدولة أن تجد زعيمًا جديدًا كبديل من شأنه أن يوجه البلاد إلى انتخابات العام المقبل أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة.

ولم تشهد البلاد انتخابات خريفية منذ الحرب العالمية الثانية.

”مهلة استعادة الأراضي تنتهي“

وعن الحرب الروسية الأوكرانية، نقلت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية عن محلل سياسي كبير اعتقاده أن ”مهلة“ أوكرانيا لاستعادة الأراضي التي استولت عليها روسيا أوشكت على الانتهاء، وسط مخاوف من خسارة أراض أخرى لصالح الكرملين.

وقال مايكل كوفمان، وهو باحث ومحلل كندي كبير، للصحيفة البريطانية إن لدى أوكرانيا موعدًا نهائيًا يقدر بـ 6 أشهر يجب أن تستعيد فيه الأراضي المحتلة من روسيا قبل أن تبدأ قواتها في الإرهاق، وتصبح غير قادرة على محاربة نظيرتها الروسية.

وأضاف كوفمان أن معركة خيرسون ستكون بمثابة اختبار للقوات الأوكرانية سيُحدد من خلاله ما إذا كان بإمكان كييف استعادة الأراضي المحتلة، بعدما أعلنت أوكرانيا عن نيتها شن هجوم مضاد للسيطرة على المدينة الجنوبية، وهي منطقة رئيسة نظرًا لقوتها الاقتصادية عند مصب نهر دنيبرو، مما يعني أنها تتحكم أيضًا في إمدادات المياه لشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا العام 2014.

وشدد المحلل السياسي أن الموعد النهائي المقدر بستة أشهر أصبح أكثر إلحاحًا بعد المراسيم الروسية الجديدة التي وقعها الرئيس فلاديمير بوتين، والتي تسهل على الأوكرانيين الحصول على الجنسية الروسية وجوازات السفر في المناطق المتنازع عليها.

وقال كوفمان: ”في هذه المناطق، تقدم روسيا أيضًا الروبل ليكون موازيًا للهريفنيا (العملة الأوكرانية) وتحث على تقديم الرسوم الدراسية باللغة الروسية. وبعد انتصار روسيا باحتلال مقاطعة لوغانسك في دونباس بعد أن استولت على ليسيتشانسك، تعهد بوتين بأن الحرب التي استمرت خمسة أشهر لم يبدأ أي شيء بشكل جدي حتى الآن“.

ورأى كوفمان أن مثل هذه التعليقات والإجراءات من الكرملين وتجاهله للقانون الدولي تعني أن القوات الأوكرانية تتعرض لضغوط كبيرة للرد واستعادة خسائرها، مشيرًا إلى أن أوكرانيا تمتلك الآن صواريخ بعيدة المدى تسمح لها بمهاجمة خطوط الإمداد الروسية وإعاقة مدفعيته، وبالتالي يمكنها تنفيذ هجوم مضاد ناجح“.

ميدانيًا، اعتبرت صحيفة ”نيويورك تايمز“ أن الضربات الصاروخية الروسية على مركز للتسوق واستوديو للرقص وقاعة أفراح في مدينة فينيتسا بوسط أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل 23 شخصًا وجرح 71 آخرين بينهم أطفال، بالإضافة إلى استهداف مدن أخرى، الخميس، تظهر مدى ”القوة المميتة“ لروسيا في استهداف المدنيين.

وأوضحت الصحيفة أن مدينة فينيتسا، التي كان عدد سكانها قبل الحرب أكثر من 370 ألف نسمة، تقع غرب نهر دنيبرو، على بعد مئات الأميال من منطقة دونباس في شرق أوكرانيا، وهي محور حملة موسكو العسكرية في الأسابيع الأخيرة والهدف المفترض للهجوم البري التالي.

ونقلت الصحيفة عن محللين عسكريين قولهم، إن مثل هذه الضربات تشير إلى أن روسيا تنفد من الأسلحة الدقيقة وتلجأ إلى الصواريخ والأسلحة الأقل دقة، أو أنها تطلق النار عشوائيًا على أهداف بهدف ”الترويع“، بغض النظر عن عواقب هذه الهجمات المميتة.

في المقابل، يرى آخرون، أن الخسائر في صفوف المدنيين هي جزء من حملة متعمدة من الوحشية لكسر إرادة أوكرانيا في المقاومة.

جاء ذلك بعدما قالت تقارير إستخباراتية غربية أمس، إن القوات الروسية ”لم تحقق أي تقدم كبير على الأرض خلال الـ72 ساعة الماضية، وإنها كانت تركز بشكل أساس على تنفيذ هجمات استقصائية صغيرة، مصممة لاختبار الدفاعات الأوكرانية“.