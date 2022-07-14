بعد حل الكنيست.. إنهاء أزمة تعيين رئيس أركان جديد للجيش الإسرائيلي

أنهت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف-ميارا، أزمة تعيين رئيس أركان جديد للجيش الإسرائيلي، التي اندلعت على إثر حل الكنيست، حيث يمنع القانون إجراء أي تعيينات حساسة خلال فترة الانتخابات، وفق ما أوردت صحيفة ”يديعوت احرونوت“ العبرية.

وقالت الصحيفة العبرية إن ”المستشارة القضائية أبلغت وزير الدفاع بيني غانتس، مساء يوم الخميس، أن بإمكانه تعيين رئيس أركان جديد للجيش الإسرائيلي خلفاً للرئيس الحالي أفيف كوخافي، على الرغم من الصعوبات القانونية التي تحول دون ذلك“.

وأكد بيان صادر عن مكتب المستشارة القضائية للحكومة أن ”القرار يأتي لمواجهة التحديات الأمنية في إسرائيل، خاصة تلك المتوقعة خلال العام المقبل، والتي من المرجح أن تكون بداية فترة استراتيجية جديدة في الأعوام المقبلة“.

وبين أن ”تعيين رئيس أركان جديد للجيش خلال فترة الانتخابات ينطوي على صعوبات قانونية كبيرة، لكن الآراء المهنية والأمنية المقدمة تظهر حجم التحديات الأمنية الفريدة والاستثنائية التي يواجهها الجيش الإسرائيلي“.

وأشار البيان إلى أنه ”وبعد المشاورات التي جرت توصلت المستشارة القضائية للحكومة إلى استنتاج مفاده أنه وعلى الرغم من الصعوبات القانونية، سيكون من الممكن تعيين رئيس أركان للجيش خلال فترة الحكومة الانتقالية“.

وأوضح أن ”المستشارة القضائية أجرت حواراً مع وزير الدفاع ومستشاريه القانونيين، كما درست عددا من السوابق التي تم فيها النظر في التعيينات خلال فترة الانتخابات سواء في الجيش الإسرائيلي أو هيئات أخرى، وأكد الجميع أنه لا يوجد مانع قانوني يدفع عملية التعيين“.

وشددت الصحيفة العبرية على أنه ووفقاً للوضع الأمني الحالي فإن التأخير في تعيين بديل للواء كوخافي سيضعف بشكل كبير من قدرة الجيش الإسرائيلي على الأداء الفعال“، مؤكدةً ضرورة أن يستعد الجيش للتحديات التي سيواجهها خلال السنوات المقبلة.

ومن أبرز المرشحين الجدد للمنصب إيال زامير نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق الذي يعمل حالياً كزميل باحث في مركز أبحاث في واشنطن، وهرزي هاليفي نائب رئيس الأركان الحالي، ويويل ستريك القائد السابق للقوات البرية التابعة للجيش، ويعمل أيضاً كزميل باحث في مركز أبحاث آخر في واشنطن.

الجدير ذكره أن مهام أفيف كوخافي كرئيس لأركان الجيش الإسرائيلي، الذي عين فيه مطلع عام 2019 خلفاً لغادي أيزنكوت، تنتهي نهاية شهر يناير/كانون الثاني المقبل، في حين ستُجرى انتخابات الكنيست مطلع شهر نوفمبر/تشرين الأول من العام الجاري.