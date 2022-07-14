والدة إيفانكا.. وفاة إيفانا الزوجة الأولى لدونالد ترامب

توفيت، اليوم الخميس، ”إيفانا“، الزوجة الأولى للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عن 73 عاما.

وقالت عائلة ترامب في بيان: ”إيفانا ترامب كانت أحد الناجين. هربت من الشيوعية واحتضنت هذا البلد. علمت أطفالها الجرأة والصلابة والرحمة والتصميم. ستفتقدها أمها وأطفالها الثلاثة وأحفادها العشرة كثيرًا“.

كما أكد دونالد ترامب، الوفاة في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به ”تروث سوشال“.

وقال: ”أشعر بحزن شديد وأنا أبلغ كل من أحبوها، وهم كثر، أن إيفانكا ترامب توفيت في منزلها بمدينة نيويورك“.

ولدت ”إيفانا“ العام 1949، في بلدة مورافيا بمدينة زلين في تشيكوسلوفاكيا سابقا، وهي سيدة أعمال ومؤلفة وناشطة اجتماعية وعارضة أزياء.

تزوجها ترامب العام 1977، وأنجبت له ثلاثة أبناء هم: دونالد الابن وإيفانكا وإريك، لكن الزوجين تطلقا العام 1992.