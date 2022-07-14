اعتقال 20 عاملا في أكبر منجم للنحاس بإيران

اعتقلت السلطات الأمنية الإيرانية 20 عاملاً في منجم ”سونجون“، للنحاس الواقع في منطقة ورزغان بمحافظة أذربيجان الشرقية، التي تقع شمال غرب إيران.

وذكر الاتحاد الحر للعمال الإيرانيين في بيان عبر حسابه على موقع ”تلغرام“، اليوم الخميس، ”أنه تم في الأيام الأخيرة اعتقال حوالي 20 عاملاً في منجم سونجون في ورزغان، بعد إضرابهم عن العمل والاحتجاج بسبب عدم دفع رواتبهم وإهمال مطالبهم“.

وأوضح البيان أنه ”تم توقيف هؤلاء العمال بعد انتهاء إضراب آلاف العمال في هذا المنجم، وتعاونت المؤسسات الأمنية مع إدارة مجمع سونجون للنحاس وشركات المقاولات لاعتقال المحتجين“.

وأشار إلى أنه ”مع اعتقال 20 شخصاً، وصل عدد المعتقلين المحتجين في المنجم ذاته إلى 28 شخصاً، حيث جرى اعتقال 8 أشخاص في الفترة الماضية“.

وفي السياق نفسه، تم اعتقال بهنام زاري، الصحفي المقيم في ورزغان على خلفية تغطيته لإضراب العمال لمدة 5 أيام وبسبب شكوى إدارة مجمع ”سونجون“.

وفي 5 يوليو/تموز الجاري، أضرب عمال مجمع سونجون للنحاس احتجاجًا على إهمال مطالبهم وعدم دفع رواتبهم واعتقال اثنين من زملائهم.

وجرت مواجهات أمنية مع عمال المنجم بعد نحو شهر من وعد رئيس الجمهورية الإيرانية إبراهيم رئيسي لهم بتنفيذ مطالبهم وذلك خلال زيارته للمنجم الشهر الماضي.

ويعد ”سونجون“ أكبر منجم للنحاس مكشوف في إيران، ويبلغ الاحتياطي المحتمل للمنجم أكثر من مليار طن ويقدر احتياطي الاستخراج بحوالي 796 مليون طن.