الرئيس الإيطالي يرفض استقالة دراغي

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

رفض الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا، الاستقالة التي قدّمها مساء الخميس، رئيس الوزراء ماريو دراغي، وسط أزمة سياسية يحذّر خبراء من أنها قد تدفع بثالث أكبر قوة اقتصادية في منطقة اليورو إلى انتخابات عامة مبكرة.

وأعلنت الرئاسة الإيطالية أن ماتاريلا ”لم يقبل الاستقالة، ودعا رئيس الوزراء إلى المثول أمام البرلمان (…) بغية إجراء تقييم للوضع“ الناجم عن مقاطعة حركة ”خمس نجوم“ المنضوية في الائتلاف الحاكم جلسة تصويت على الثقة بالحكومة في مجلس الشيوخ.

وكان دراغي، أعلن في وقت سابق اليوم، أنه سيقدم استقالته، وذلك خلال جلسة للحكومة.

وأشار إلى أن الشروط اللازمة لاستمرار الائتلاف الحكومي ”لم تعد قائمة“، وأن ”ميثاق الثقة الذي تقوم عليه الحكومة لم يعد موجودا“.

وكان الزعيم الحالي لحركة ”خمس نجوم“ جوزيبي كونتي، الذي كان رئيسا للحكومة قبل دراغي، أعلن مساء أمس الأربعاء، أن أعضاء مجلس الشيوخ من حزبه سيغادرون أثناء التصويت على الثقة الذي طلبته في البداية السلطة التنفيذية.

وسجّلت بورصة ميلانو تراجعًا بأكثر من 3% بعد ظهر الخميس، في مؤشر على اضطراب الأسواق على خلفية التوترات في الحكومة.

وكتبت صحيفة ”إيل كورييري ديلا سيرا“ اليومية صباح الخميس: ”الحكومة على بعد خطوة واحدة من الأزمة“.

والقصة إيطالية ومعقدة، فهذا المرسوم- القانون الذي يتضمن تدابير تبلغ قيمتها حوالي 23 مليار يورو لمساعدة العائلات والشركات في مواجهة التضخم، يحتوي أيضا على إجراء لتسهيل بناء محرقة للقمامة في روما.

وتعارض حركة ”خمس نجوم“ بناء محارق تعتبر أنها مكلفة ومسببة للتلوث وغير فعالة ولا تشجع السكان على فرز النفايات.

وخلال تصويت في مجلس النواب الأسبوع الماضي، صوتت الحركة على إعطاء الثقة للحكومة لكنها امتنعت بعد ذلك عن التصويت على المرسوم.