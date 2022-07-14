عقوبتها الإعدام.. إيران توجه تهمة "الإفساد في الأرض" للمليونير ميلاد حاتمي

وجهت إيران، يوم الخميس، تهمة ”الإفساد في الأرض“ إلى المليونير ميلاد حاتمي، صاحب مواقع على الإنترنت للمراهنة والقمار وألعاب الكازينو، وهي تهمة عادة ما تكون عقوبتها الإعدام.

وجرى اعتقال حاتمي من قبل السلطات التركية في آذار/ مارس العام الماضي، وسلّم إلى إيران عبر الشرطة الدولية ”الإنتربول“.

وأفاد المركز الإعلامي للقضاء الإيراني بأن المدعي العام وجه لحاتمي تهمة ”الإفساد في الأرض وأحيل إلى الفرع 15 لمحكمة طهران العامة والثورية“.

وأضاف المركزي في بيان له أن ”ميلاد الذي يعد أحد مشغلي المواقع الإلكترونية للمراهنة والقمار وألعاب الكازينو، تم اتهامه بالإفساد في الأرض من خلال التشجيع على الفساد وتعطيل نظام النقد الأجنبي بمقدار أكثر من نصف مليون دولار وغسيل أموال“.

وورد في لائحة الاتهام هذه أسماء 21 متهمًا آخرين.

وقال المليونير، عقب اعتقاله من قبل الشرطة التركية العام الماضي، إنه ”سيواجه خطر الإعدام إذا عاد إلى إيران“.

لكن تركيا سلّمته إلى الشرطة الإيرانية بعد اعتقاله، وأُجبر على الاعتراف والتحدث ضد نفسه في برنامج تلفزيوني.

وميلاد حاتمي أبادي فراهاني، المعروف بـ ”ميلاد حاتمي“، أحد مشاهير مواقع التواصل الأثرياء، وعاش في تركيا مع زوجته وطفله الصغير، وكان لديه أكثر من أربعة ملايين متابع على ”إنستغرام“ ونشر صورًا ومقاطع فيديو لحياته الفاتنة، خاصة السيارات الفاخرة.

والرهان محظور في قوانين إيران، ولكن في السنوات الأخيرة، مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، تم إطلاق مواقع المراهنة على الإنترنت وجذبت العديد من الجماهير.

ومعظم جمهور هذه المواقع هم من الشباب الذين يعانون من مشاكل اقتصادية وأزمة عمل ويريدون تحسين أوضاعهم المالية؛ لكن في معظم الحالات يفقدون أيضًا القليل من ممتلكاتهم.

والعام الماضي، أعلنت شرطة مكافحة جرائم الإنترنت الإيرانية إغلاق 30 ألف موقع إلكتروني للمقامرات والمراهنة في البلاد.