تاريخ النشر:
14 يوليو 2022 15:12 GMT
تاريخ التحديث: 14 يوليو 2022 15:35 GMT
بعد فراره إلى سنغافورة.. رئيس سريلانكا يُرسل استقالته بالبريد الإلكتروني
أرسل رئيس سريلانكا غوتابايا راجاباكسا، الخميس، استقالته إلى رئيس مجلس النواب عبر البريد الإلكتروني، بعيد وصوله إلى سنغافورة، وفق ما أعلن متحدث باسم رئيس مجلس
أرسل رئيس سريلانكا غوتابايا راجاباكسا، الخميس، استقالته إلى رئيس مجلس النواب عبر البريد الإلكتروني، بعيد وصوله إلى سنغافورة، وفق ما أعلن متحدث باسم رئيس مجلس النواب.
وقال المتحدث إندونيل يابا، إنه تم تحويل رسالة الاستقالة إلى المدعي العام في البلاد؛ للنظر في جوانبها القانونية قبل قبولها رسميًا.