صحيفة عبرية: قراصنة إيرانيون يستهدفون موقع شركة عسكرية إسرائيلية

ذكرت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية، يوم الخميس، أن مجموعة هاكرز إيرانية تبنت هجومًا سيبرانيًا، استهدفت من خلاله موقعي بلدية القدس، وشركة رافائيل العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية والمتخصصة بالصناعات العسكرية.

وبحسب الصحيفة العبرية، أعلنت جماعة هاكرز موالية لإيران، تطلق على نفسها ”الطاهرة“، مسؤوليتها عن اختراق موقعي بلدية القدس وشركة رافائيل.

وأكدت الصحيفة، أن الموقع الإلكتروني لبلدية القدس معطل حاليًا، بينما يعمل موقع شركة الصناعات العسكرية ”رافائيل“، مشيرة إلى أن ذات المجموعة الإيرانية نفذت هجومًا سيبرانيًا آخر استهدف موقع بلدية ”تل أبيب“، يوم الإثنين الماضي.

وأضافت: ”في الماضي، اخترقت المجموعة مواقع التوصيل الإسرائيلية والمواقع الإلكترونية لسلطة المطارات والبريد الإسرائيلي“.

وبينت الصحيفة، أنه في بداية الشهر، سرب قراصنة إيرانيون معلومات عن أكثر من 300 ألف إسرائيلي من مواقع سياحية، حيث تبنت مجموعة هاكرز إيرانية المسؤولية عن هذا الهجوم السيبراني.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير عبرية، عن مشروع إسرائيلي جديد، يتضمن إنشاء قبة إلكترونية للتصدي للهجمات السيبرانية، والتي تزايدت بشكل كبير مؤخرًا.

ووفق رئيس الشبكة السيبرانية الوطنية الإسرائيلية غابي بورتنوي، فإن ”مشروع القبة الإلكترونية للتصدي للهجمات السيبرانية المختلفة يستهدف الأنظمة والمواقع الحكومية والخاصة الإسرائيلية“.

وأكد بورتنوي أنه ”ووفقًا للبيانات، فقد منعت إسرائيل، العام الماضي لوحده، 1500 هجوم سيبراني مختلف ضد الجبهة الداخلية الإسرائيلية“.

وأوضح بورتنوي، أن إيران، أصبحت لاعبًا رئيسًا بالنسبة لنا في المجال الإلكتروني السيبراني، إلى جانب حركة حماس بغزة، وحزب الله بلبنان.

وتابع بورتنوي: ”لقد اتسع نطاق المهاجمين في الساحة الإلكترونية، ليشمل أيضًا مهاجمين إضافيين ومجموعات مهاجمة وفروع دول ومنظمات إجرامية وأفرادًا، وغير ذلك“.