لارتكابه جرائم حرب.. السويد تحكم على الإيراني حميد نوري بالسجن مدى الحياة

نددت إيران، اليوم الخميس، بحكم محكمة سويدية على مسؤول إيراني سابق بالسجن مدى الحياة، لدوره في عمليات الإعدام الجماعي وتعذيب السجناء السياسيين في الثمانينيات، وفقا لوكالة ”رويترز“ للأنباء.

وكان حميد نوري اعتقل في مطار ستوكهولم العام 2019، واتُّهم بارتكاب جرائم حرب بتنفيذ عمليات إعدام جماعي وتعذيب سجناء سياسيين في سجن كوهردشت في كرج بإيران العام 1988.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان، إن ”إيران على ثقة تامة من أن الحكم الصادر بحق نوري كان لدوافع سياسية وليس له أي شرعية قانونية“.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، طالب في وقت سابق بالإفراج الفوري عن نوري في مكالمة هاتفية مع نظيرته السويدية آن ليند، ووصف المحاكمة بأنها ”غير قانونية“.

ونوري متهم بلعب دور بارز في قتل السجناء السياسيين الذين أعدموا بناء على أوامر من مؤسس الجمهورية الاسلامية اية الله خميني في سجن كوهردشت في كرج بإيران العام 1988.

وقدرت منظمة العفو الدولية عدد الذين أُعدموا بنحو 5 آلاف، قائلة في تقرير العام 2018، إن ”العدد الحقيقي قد يكون أعلى“.

وقال الادعاء السويدي، إن ”السجناء كانوا أعضاء في حركة مجاهدي خلق الإيرانية، وهي منظمة معارضة في المنفى تعتبرها طهران إرهابية إلى جانب جماعات أخرى محظورة“.

وبموجب القانون السويدي، يمكن محاكمة المواطنين السويديين وغيرهم على الجرائم التي ترتكب ضد القانون الدولي في الخارج.