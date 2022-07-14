مقتل 12 شخصا في هجوم صاروخي روسي على فينيتسيا الأوكرانية

قالت خدمة الطوارئ الحكومية في أوكرانيا، إن ثلاثة صواريخ روسية سقطت على وسط مدينة فينيتسيا بوسط البلاد اليوم الخميس، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا بينهم طفل، وإصابة 25 آخرين.

وقال قائد الشرطة الوطنية إيهور كليمنكو نقلا عن معلومات أولية، إن الصواريخ أصابت مبنى إداريا وألحقت أضرارا بمبان سكنية قريبة، مما تسبب في حريق هائل امتد إلى مرأب سيارات وأدى إلى احتراق عدة مركبات.

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تطبيق تيليغرام: ”هناك جرحى وقتلى بينهم طفل صغير… ما هذا إن لم يكن عملا إرهابيا صريحا؟“

ولم تعلق وزارة الدفاع الروسية على الفور على التقارير الواردة من فينيتسيا. وتنفي روسيا، التي بدأت غزو أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير، استهداف المدنيين عمدا.