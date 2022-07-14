المتظاهرون في سريلانكا يقررون مغادرة المؤسسات العامة

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن الخميس المتظاهرون المعارضون للحكومة في سريلانكا، والذين اقتحموا منزل الرئيس غوتابايا راجاباكسا نهاية الأسبوع الماضي، أنهم سيغادرون المباني الرئاسية التي اقتحموها.

وقالت متحدثة باسم المتظاهرين ”سننسحب بسلام من القصر الرئاسي وأمانة الرئاسة ومكتب رئيس الوزراء فورًا، لكن سنواصل كفاحنا“.

وقبل ساعات من إعلان المتظاهرين انسحابهم، صدّت الشرطة المتظاهرين الذين حاولوا دخول البرلمان.

وكان المتظاهرون اقتحموا الأربعاء مكتب رئيس الوزراء رانيل ويكريمسينغه، بعد اقتحام القصر الرئاسي السبت، ما أرغم الرئيس على الفرار إلى خارج البلاد.

غادر رئيس سريلانكا الخميس المالديف على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية ومتوجهة إلى سنغافورة، حسب ما قال مسؤول في مطار ماليه لوكالة فرانس برس، بعد يوم من فراره من كولومبو إلى الجزيرة المرجانية.

وأُصيب نحو 85 شخصًا خلال المواجهات وقتِل رجل عندما اختنق بالغاز المسيّل للدموع.

وطلب ويكريمسينغه، الذي عُيّن رئيسًا بالوكالة، إخلاء المباني العامة وأمر قوات الأمن بالقيام ”بما يلزم لاستعادة النظام“.