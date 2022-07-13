إسرائيل تدرس فتح مطار "رامون" للرحلات الجوية الفلسطينية

كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان) عن مقترح تدرسه إسرائيل يقضي بفتح مطار ”رامون“ أمام الرحلات الجوية الفلسطينية، وذلك في إطار بوادر حسن النية التي تسعى تل أبيب لتقديمها للفلسطينيين بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة.

ويقع مطار ”رامون“ جنوب إسرائيل ويحتوي على مهبط طيران بمساحة 3.600 متر، حيث يسمح للطائرات الكبيرة بالهبوط، وقد تم افتتاحه في يناير/كانون الثاني من العام 2019.

وقالت القناة العبرية، مساء يوم الأربعاء، إنه ”وكجزء من زيارة بايدن تدرس إسرائيل تقديم مبادرة جديدة للفلسطينيين تتمثل في فتح مطار رامون للرحلات الجوية الفلسطينية“.

وأشارت القناة العبرية إلى أن ذلك سيكون مقابل عدم اتخاذ الرئيس الفلسطيني محمود عباس أي إجراءات ضد إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية.

وأمس الثلاثاء، قال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غسان عليان إنه ”بعد تقييم الأوضاع الأمنية ومصادقة وزير الدفاع بيني غانتس، يسعدني الإعلان عن سلسلة خطوات جديدة لبناء الثقة بين إسرائيل والسلطة“.

وفي سياق ذي صلة، عبر محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، عن ترحيبه بمصادقة وزير الدفاع بيني غانتس على سلسلة من التسهيلات الجديدة للفلسطينيين، وذلك خلال حديثه مع إذاعة ”كان“ العبرية.

وأضاف الهباش أن ”القيادة الفلسطينية ترحب بأي خطوة إيجابية تقود إلى بناء الثقة مع إسرائيل، كما نتوقع أن يكون بايدن أميناً مع نفسه ومع تعهداته التي أطلقها منذ أكثر من عام حول حل الدولتين“.