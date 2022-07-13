وزير الخارجية الإيراني: لم نزود روسيا بـ"طائرات مسيرة"

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الأربعاء، إن طهران لم تزود روسيا بطائرات مسيرة، جاء ذلك رداً على تصريحات أمريكية عن عزم إيران تزويد روسيا بمئات الطائرات المسيرة المتطورة.

وأوضح عبد اللهيان في حديث لوكالة أنباء ”تاس“ الروسية: ”نرفض هذه الادعاءات بالكامل، لكننا نؤكد أن هناك العديد من اتفاقيات التعاون مع موسكو، لا سيما في المجالات العسكرية والدفاعية“.

وأضاف: ”نحن لم ولن نقدم الدعم لأطراف النزاع في أوكرانيا؛ لأننا نعتقد بضرورة انتهاء الحرب سريعاً“، مشيراً إلى أن ”الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الأخرى هي التي تنتج وتبيع الأسلحة“.

وجدد وزير الخارجية الإيراني أن ”طهران تعمل على وقف الحرب في أوكرانيا“.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة ”إنترفاكس“ للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، يوم الأربعاء، قوله إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يجري محادثات مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي خلال زيارته لطهران بخصوص شراء طائرات مسيرة من إيران.

كما لم يرد بيسكوف على سؤال حول ما إذا كانت روسيا لديها خطط لشراء طائرات بدون طيار من إيران.

وأعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، يوم الاثنين، أن ”المعلومات التي لدى واشنطن تظهر أن إيران تستعد بسرعة لتسليم مئات الطائرات المسيرة، بما في ذلك الطائرات المسلحة بدون طيار إلى روسيا“.

وأضاف سوليفان أنه من المقرر أيضًا تدريب القوات الروسية على استخدام هذه الطائرات المسيرة القادمة من إيران، على الأرجح هذا الشهر.

ومن المقرر أن يصل بوتين إلى طهران الأسبوع المقبل، فيما ذكرت وسائل إعلام رسمية أنه سيلتقي المرشد علي خامنئي خلال هذه الزيارة.

وفي سياق متصل، قالت يفغينيا كرافتشوك نائبة حزب ”خادم الشعب“ الذي يتزعّمه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن ”كييف أصيبت بالدهشة لسماعها هذه التقارير“.

وأوضحت كرافتشوك في حديث لموقع قناة ”إيران إنترناشيونال“ الإيرانية المعارضة ”أن المسؤولين في بلادها أصيبوا بالصدمة والدهشة لسماعها مثل هذه الأخبار عن وجود تعاون بالطائرات المسيرة بين إيران وروسيا“.

وأضاف ”أن نتيجة هذا العمل الذي قامت به الجمهورية الإسلامية هو مقتل المزيد من المدنيين في أوكرانيا“.