محمد الشقاء

مقتل صيدلي

محتالان يمنيان

رهف القحطاني

ياسمين صبري

بايدن في السعودية

نيرمين الفقي

انحراف طائرة
أظهر المزيد

أخبار

البيت الأبيض: بايدن يتجنب المصافحة خلال زيارته للشرق الأوسط
تاريخ النشر: 13 يوليو 2022 14:32 GMT
تاريخ التحديث: 13 يوليو 2022 14:50 GMT

البيت الأبيض: بايدن يتجنب المصافحة خلال زيارته للشرق الأوسط

قال مسؤولون في البيت الأبيض اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيسعى للحد من الاتصال المباشر، مثل المصافحة، خلال زيارته لإسرائيل والسعودية بسبب خطر

+A -A
المصدر: رويترز

قال مسؤولون في البيت الأبيض اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيسعى للحد من الاتصال المباشر، مثل المصافحة، خلال زيارته لإسرائيل والسعودية بسبب خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وقبل وصوله إلى إسرائيل اليوم الأربعاء، أمضى بايدن جزءا من النهار وبداية المساء في مصافحة العديد من الأشخاص خلال حدث بالحديقة الجنوبية للبيت الأبيض.

وقال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي للصحفيين على متن طائرة الرئاسة ”نحن في مرحلة الوباء الآن ونسعى لتقليل الاتصال المباشر وزيادة الالتزام بوضع الكمامات.. لتقليل انتشار المرض“.

كما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير ”نحاول تقليل الاتصال المباشر قدر الإمكان“.

ومن المقرر أن يعقد بايدن اجتماعا مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان يوم الجمعة.

وقالت جان بيير إنه لم يتم الترتيب لعقد مؤتمر صحفي خلال زيارة بايدن للسعودية.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play