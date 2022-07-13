البيت الأبيض: بايدن يتجنب المصافحة خلال زيارته للشرق الأوسط

قال مسؤولون في البيت الأبيض اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيسعى للحد من الاتصال المباشر، مثل المصافحة، خلال زيارته لإسرائيل والسعودية بسبب خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وقبل وصوله إلى إسرائيل اليوم الأربعاء، أمضى بايدن جزءا من النهار وبداية المساء في مصافحة العديد من الأشخاص خلال حدث بالحديقة الجنوبية للبيت الأبيض.

وقال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي للصحفيين على متن طائرة الرئاسة ”نحن في مرحلة الوباء الآن ونسعى لتقليل الاتصال المباشر وزيادة الالتزام بوضع الكمامات.. لتقليل انتشار المرض“.

كما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير ”نحاول تقليل الاتصال المباشر قدر الإمكان“.

ومن المقرر أن يعقد بايدن اجتماعا مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان يوم الجمعة.

وقالت جان بيير إنه لم يتم الترتيب لعقد مؤتمر صحفي خلال زيارة بايدن للسعودية.