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في أول جولة شرق أوسطية.. الرئيس الأمريكي جو بايدن يصل إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 13 يوليو 2022 12:15 GMT
تاريخ التحديث: 13 يوليو 2022 13:15 GMT

في أول جولة شرق أوسطية.. الرئيس الأمريكي جو بايدن يصل إلى إسرائيل

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل، اليوم الأربعاء، في مستهل جولة بالشرق الأوسط تنطوي على رهانات كبيرة وتهيمن عليها جهود إقناع الحلفاء الخليجيين بزيادة

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المصدر: فريق التحرير

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل، اليوم الأربعاء، في مستهل جولة بالشرق الأوسط تنطوي على رهانات كبيرة وتهيمن عليها جهود إقناع الحلفاء الخليجيين بزيادة إنتاج النفط.

وسيقضي بايدن يومين في القدس لإجراء محادثات مع القادة الإسرائيليين قبل أن يجتمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الجمعة في الضفة الغربية المحتلة.

وبعد ذلك، سوف يستقل رحلة مباشرة من إسرائيل إلى جدة بالسعودية لإجراء محادثات مع المسؤولين السعوديين وحضور قمة للحلفاء الخليجيين.

وتهدف رحلة بايدن إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي، وتعميق اندماج إسرائيل في المنطقة، ومواجهة النفوذ الإيراني وعدوان روسيا والصين.

ولن تكون هناك أي محاولة لاستئناف عملية السلام المتوقفة منذ سنوات بين إسرائيل والفلسطينيين، لكن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قال إن بايدن سيعيد تأكيد التزامه بما يطلق عليه حل الدولتين، بتأسيس دولة فلسطينية في المستقبل إلى جانب إسرائيل.

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