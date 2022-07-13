البيت الأبيض: تعزيز العلاقات الروسية الإيرانية "تهديد كبير"

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الأربعاء، إن محاولات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعزيز العلاقات مع إيران وسط الصراع الأوكراني، تمثل ”تهديدا كبيرا“، وفقا لوكالة ”رويترز“ للأنباء.

وتأتي تصريحات سوليفان في الوقت الذي قال فيه مسؤولون أمريكيون، إن إيران تستعد للمساعدة في تزويد روسيا بمئات الطائرات المسيرة، بما في ذلك بعض الطائرات التي يمكن استخدامها كسلاح، لنشرها في أوكرانيا.

ومن المتوقع أن يزور بوتين طهران الأسبوع المقبل.

ووصف سوليفان توقيت رحلة بوتين بأنه ”مثير للاهتمام“.

وقال سوليفان، إن ”تعزيز روسيا تحالفها مع إيران لقتل الأوكرانيين، أمر يجب على العالم كله أن ينظر إليه ويعتبره تهديدا بالغا“.

وبدورها، رفضت إيران تعليقات مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، لكنها لم تنكر أنها تستعد لتقديم ما يصل إلى 100 طائرة درون، بما في ذلك طائرات درون ذات قدرات تسليحية إلى روسيا، لاستخدامها في حرب أوكرانيا، بحسب موقع ”سي أن أن“ بالعربية.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني، قوله يوم الثلاثاء، إنه ”لا توجد تطورات جديدة، وإن تاريخ التعاون بين إيران وروسيا في مجال التقنيات الحديثة يعود إلى ما قبل الحرب في أوكرانيا“.

وتلعب الطائرات المسيرة دورا أساسيا في الحرب لكل من أوكرانيا وروسيا.

وتأتي المزاعم الأمريكية بعد أيام فقط من طلب أوكرانيا التبرع لها بآلاف الطائرات المسيرة للمساعدة في حرب روسيا عليها.

ويستخدم الجيشان الأوكراني والروسي هذه الطائرات في تحديد مواقع العدو، ما يساعد في توجيه نيران المدفعية نحو الأهداف المحددة، حسب شبكة ”بي بي سي“ الأمريكية.

وأضاف سوليفان، أن ”المعلومات الاستخبارية التي تلقتها الولايات المتحدة تدعم الرأي القائل بأن هجوم روسيا على شرق أوكرانيا، يأتي على حساب الحفاظ على أسلحتها“.

كما لاحظ أن المتمردين الحوثيين في اليمن استخدموا طائرات إيرانية بدون طيار في السابق لمهاجمة السعودية.

وجاءت تصريحات سوليفان قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لإسرائيل والسعودية هذا الأسبوع. ولم ينضم أي من البلدين حتى الآن إلى العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.

وتنظر إسرائيل إلى إيران، التي تدعو إلى القضاء عليها، باعتبارها أكبر تهديد إقليمي لها.

وزودت الولايات المتحدة وحلفاء آخرون أوكرانيا بأسلحة بمليارات الدولارات منذ بدء الغزو في فبراير/شباط.

وقال سوليفان، إن ”الولايات المتحدة ستواصل الحفاظ على الدفاع الفعال عن أوكرانيا“.