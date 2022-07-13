هل تكون عضوية "بريكس" طوق النجاة لإيران من العقوبات؟

قال موقع ”المونيتور“ الأمريكي، إن إيران تدرس فوائد الحصول على عضوية في مجوعة ”بريكس“، بعد أن تقدمت طهران بالفعل بطلب الانضمام للمجموعة.

وذكر في تقرير نشره الأربعاء: ”طلبت إيران مؤخرا الانضمام لتكتل بريكس، وهي المجموعة التي تتكون من الهند والبرازيل وروسيا والصين وجنوب أفريقيا. عالميًا، إن هذا التكتل يمثل 40% من سكان العالم، و26% من الاقتصاد العالمي“.

قيمة مضافة

وأضاف المركز: ”بحسب صندوق النقد الدولي، الصين هي الاقتصاد الأكبر في تكتل بريكس، وتمثل 70% من ثروة بريكس، البالغة قيمتها 27.5 تريليون دولار، في حين تأتي الهند في المرتبة الثانية بـ13%، وروسيا والبرازيل مجتمعتين بـ7%“.

وتابع الموقع: ”الآن، ومع دخول إيران، فإن هناك قيمة مضافة أخرى سيتم من خلالها تعزيز تكتل بريكس، حيث تملك طهران ربع احتياطيات الشرق الأوسط من النفط، وثاني أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم“.

وعرض الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بعد دعوته لإلقاء كلمة عبر تقنية الفيديو كونفرانس أمام قمة بريكس، استعداد بلاده لتقديم قدراتها الواسعة والفرص المتاحة أمامها من أجل مساعدة دول بريكس على تحقيق أهدافها.

فقدان الأمل

وأشار الموقع إلى أن ”إيران التي انتهت من المفاوضات مع الولايات المتحدة في الدوحة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، دون نتائج إيجابية، تسعى لبحث خيارات بديلة لإحياء اقتصادها، الذي يعاني في ظل العقوبات الأمريكية، خاصة بعد أن فقدت الأمل في تطبيع العلاقات مع الغرب“.

ونقل عن حميد رضا عزيزي، الزميل في المعهد الألماني للشؤون الأمنية والدولية، قوله: ”في عهد الرئيس السابق حسن روحاني، كانت إيران تحاول إيجاد التوازن في العلاقات الدولية، على أمل أن يؤدي تطبيع العلاقات مع الغرب إلى التوسع في علاقاتها مع الشرق، والعكس صحيح، ولكن منذ أن تولى رئيسي منصبه، فقد أصبحت السياسة الخارجية الإيرانية مناهضة للغرب، بكل ما تحمله الكلمة من معنى“.

وبالتالي، وكما يقول حميد رضا عزيزي، فإن تحركات إيران للانضمام إلى تكتلات لا تنتمي إلى الغرب، مثل منظمة شانغهاي للتعاون وتكتل بريكس، تعتبر بمثابة مسار حتمي، في ظل عالم يشهد فيه الغرب، كما تقول الرواية الإيرانية، تدهورا على الصعيد السياسي والاقتصادي والأخلاقي.

وتابع: ”من هذا المنطلق، فإن الاتفاق النووي الإيراني في حالة إحيائه سيكون حلا تكتيكيا، بينما ستكون سياسة التوجه نحو الشرق ذات طبيعة إستراتيجية“.

عقبات

ورأى ”المونيتور“، أن مساعي إيران يمكن أن تصطدم ببعض العقبات، وأبرزها المصالح السياسية المتباينة لدى معظم دول تكتل بريكس.

واستطرد الموقع: ”تفتخر إيران باستمرار روسيا والصين في التعامل معها رغم العقوبات الأمريكية، وهو أمر يأتي في ظل العلاقات الثنائية، إلا أنه يأتي بثمن كبير، حيث تقدّم طهران خصما على النفط الذي تصدره إلى بكين، وفي الوقت نفسه فإنه من غير المتوقع أن يكون تكتل بريكس أو منظمة شنغهاي للتعاون عاملا مساعدا لإيران في الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية“.

وختم الموقع تقريره: ”في نهاية المطاف، يمكن أن يصبح تكتل بريكس تجمعا لأكبر منتجي ومستهلكي الطاقة في العالم، خارج الولايات المتحدة. ولفترة من الوقت، كان المنتدى يعمل على نظام الدفع المتبادل ووكالة التصنيف الائتماني، وبنك العملة وآلية الاحتياطي، وبهذه الطريقة، قد تتفادى الدول الأعضاء العقوبات الأمريكية“.