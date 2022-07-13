أمريكا وإسرائيل تعلنان عن شراكة تكنولوجية قبيل وصول بايدن

أعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل، اليوم الأربعاء، عن شراكة تكنولوجية متطورة جديدة قبيل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة، وفقا لوكالة ”رويترز“ للأنباء.

وقال بيان مشترك لبايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد ”سيبدأ حوار إستراتيجي رفيع المستوى بشأن التكنولوجيا بين مستشاري الأمن الوطني في البلدين، سيتركز على التكنولوجيات الإستراتيجية في الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الكم والحلول للتحديات العالمية، مثل: تغير المناخ، وتحسين الجاهزية لمواجهة الأوبئة“.

ويصل الرئيس الأمريكي جو بايدن ظهر اليوم الأربعاء إلى إسرائيل؛ المحطة الأولى في زيارته للشرق الأوسط، ومن المقرر أن يوقع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد ”إعلان القدس“، القاضي بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

ومن المقرر أن يزور بايدن أيضا الأراضي الفلسطينية ويلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على أن يتوجه بعد ذلك للسعودية؛ حيث سيجتمع مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن.

وذكر مسؤولون أمريكيون أن زيارة بايدن -وهي الأولى للمنطقة منذ توليه الرئاسة- تركز على دمج إسرائيل بالكامل في المنطقة في إطار تحالفات إقليمية تسعى واشنطن لتشكيلها، ومواجهة ما يسمونه الخطر الإيراني.

ويأتي ذلك بينما تحدثت إسرائيل رسميا عن تأسيس تحالف للدفاع الجوي المشترك في الشرق الأوسط لمواجهة ما تصفه بالتهديدات الإيرانية.

ومن جانبه، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، ما سماها تسهيلات للفلسطينيين، تتمثل في الموافقة على التصديق على 5500 طلب ”لمّ شمل“ جديد، إضافة إلى توسيع الخرائط الهيكلية للبناء في 6 تجمعات فلسطينية في الضفة الغربية وحول القدس المحتلة.

كما تقرر إعادة فتح معبر سالم شمالي الضفة الغربية أمام الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر، وتأجيل المصادقة على مخطط لبناء 2000 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة.