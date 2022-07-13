هذا ما يخشاه بوتين بشأن زيارة بايدن للسعودية

قال الكرملين، اليوم الأربعاء، إنه يأمل في عدم استغلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية في محاولة تشجيع العلاقات المناهضة لروسيا مثلما تسعى الولايات المتحدة إلى إقناع الرياض بزيادة إنتاج النفط وسط ارتفاع الأسعار.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم بعد السعودية وأكبر مصدر للغاز الطبيعي، تثمن كثيرا التعاون مع السعودية في إطار عمل مجموعة أوبك+ التي تضم كبار منتجي النفط في العالم.

وقال في اتصال يومي مع الصحفيين: ”نعمل داخل إطار اتفاقات أوبك+ ونقدر بشدة العمل الذي تمكنا من القيام به مع شركائنا ومنهم شركاء رئيسيون مثل السعودية“.

وأضاف: ”نثمن بشدة علاقاتنا وتعاملاتنا مع الرياض ونأمل بالتأكيد ألا يوجَّه بناء العلاقات وتطويرها بين الرياض وعواصم عالمية أخرى بأي شكل ضدنا“.

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب يوم الجمعة من أن استمرار العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الصراع مع أوكرانيا يهدد برفع أسعار الطاقة بشكل كارثي على المستهلكين في مختلف أرجاء العالم.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس بايدن، في مقال للرأي نشرته صحيفة ”واشنطن بوست“ بأنه ذاهب إلى السعودية لمواجهة روسيا ومنافسة الصين.

وقال بايدن في مقاله تحت عنوان ”لماذا سأذهب إلى السعودية“: ”بصفتي رئيسًا، فإن وظيفتي هي الحفاظ على بلدنا قويًا وآمنًا.. علينا مواجهة العدوان الروسي، ووضع أنفسنا في أفضل وضع ممكن للتغلب على الصين، والعمل من أجل استقرار أكبر في منطقة لاحقة من العالم“.

وأضاف: ”للقيام بذلك، نحتاج إلى التفاعل مباشرة مع الدول التي يمكن أن تؤثر على نتائج مثل هذا العمل والمملكة العربية السعودية إحداها“.