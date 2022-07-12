جوا وبرا وبحرا.. إجراءات استثنائية في إسرائيل لتأمين زيارة بايدن

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن إجراءات أمنية استثنائية خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، المقررة مساء اليوم الأربعاء، تشمل تعاوناً بين الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش الإسرائيلي، والخدمة السرية الأمريكية والبحرية الأمريكية.

وبحسب ما ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، فإن الشرطة الإسرائيلية قررت الاستعانة بخدمات 16 ألف شرطي لتأمين الزيارة، وفق خطة تشغيلية تسعى لإتمام الزيارة دون أية ”أحداث استثنائية“ وفق ما ذكر مفوض الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي.

وأضافت، ”ستشمل عملية تأمين الزيارة نشاطات لمئات من أفراد جهاز الأمن العام (الشاباك)، في حين سيضم موكب الرئيس الأمريكي 80 مركبة في قافلة آمنة، وطائرتي هليكوبتر من طراز ”مارين 1″، و6 طائرات مروحية تابعة لوحدة أسود البحر في الجيش الأمريكي ستراقب القافلة من داخل البحر، كما تم اتخاذ تدابير خاصة ضد الطائرات المسيرة والمتفجرات“.

ونقلت القناة الإسرائيلية عن مسؤول أمني قوله إن هناك استعداداً متزايداً للجيش الإسرائيلي على جميع الحدود، مع التركيز على الضفة الغربية، بهدف أن تمر الزيارة بسلام.

وتابعت القناة أن ”واشنطن تخشى من أن تقوم إيران باستفزازات من خلال الميليشيات التابعة لها، لتعطيل الأجواء الاحتفالية لزيارة بايدن لإسرائيل والسلطة الفلسطينية والسعودية“.

وأشارت إلى أن بايدن سيصل إسرائيل برفقة حاشية ضخمة، تضم عدة مئات من الموظفين وحراس الأمن، إضافة إلى 120 صحفياً من بينهم العشرات من مراسلي البيت الأبيض، حيث ستتم استضافة الوفد في ثلاثة فنادق في القدس.

ولفتت القناة الإسرائيلية إلى أن المعدات والمركبات الأمريكية التي سيستخدمها الرئيس بايدن خلال زيارته إلى إسرائيل والضفة الغربية، تم شحنها عبر طائرات إلى إسرائيل قبل أيام.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تصل طائرة بايدن إلى مطار بن غوريون مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت القدس (GMT+3)، وتم اختصار الكثير من المراسم البروتوكولية بسبب ارتفاع درجات الحرارة وضمن الإجراءات الوقائية من الإصابة بكورونا.