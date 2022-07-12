9 دول أوروبية ستواصل "تعاونها" مع جمعيات فلسطينية صنفتها إسرائيل "إرهابية"

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت 9 دول أوروبية منها ألمانيا وفرنسا، اليوم الثلاثاء، أنها تريد مواصلة ”التعاون“ مع 6 منظمات غير حكومية فلسطينية صنّفتها إسرائيل بأنها ”إرهابية“ العام الماضي، لغياب الأدلّة التي تُثبت التّهمة.

وذكّر المتحدثون باسم وزارات خارجية الدول التسع في بيان مشترك أنه ”في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2021، صنّفت إسرائيل ستّ منظمات من المجتمع المدني الفلسطيني منظمات إرهابية“.

والدول المعنيّة هي بلجيكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والسويد.

وأضافوا: ”يجب التعاطي مع الاتهامات بالإرهاب أو بالعلاقات بمجموعات إرهابية بأكبر قدر ممكن من الجدّية، دون أي استثناء، لذلك كان أساسيًا أن نفحص هذه التصنيفات بعناية وبطريقة معمّقة“.

غير أن هذه الدول الأوروبية لم تتلقَّ، بحسب قولها، ”أي معلومة مهمّة من إسرائيل قد تبرّر تراجعنا عن سياستنا حيال الستّ منظمات من المجتمع المدني الفلسطيني على أساس القرار الإسرائيلي القاضي بتصنيف هذه المنظمات بأنها (منظمات إرهابية)“.

ولفت المتحدثون إلى أنه ”لو تمّ تزويدنا بأدلّة سنعمل على هذا الأساس. بغياب هكذا أدلّة سنواصل تعاوننا مع المجتمع المدني في الأراضي الفلسطينية المحتلّة وتزويده بدعمنا غير المشروط“.

وختموا بالقول إن ”وجود مجتمع مدني حرّ وقوي أساسي للترويج للقيم الديموقراطية وحلّ الدولتين“.

وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت، في شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، إضافة 6 منظمات غير حكومية فلسطينية تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والأسرى إلى قائمة ”المنظمات الإرهابية“؛ لأنها مرتبطة بحسب قولها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

ولقي القرار الإسرائيلي حينها انتقادات كثيرة من السلطة الفلسطينية ومنظمات دولية منها الأمم المتحدة.