بينهم ليز تراس وناظم الزهاوي.. الكشف رسميا عن 8 مرشحين لخلافة جونسون

أعلنت اللجنة المكلفة بتنظيم السباق على رئاسة الوزراء وزعامة حزب المحافظين في بريطانيا اليوم الثلاثاء، أن 8 مرشحين سيخوضون السباق لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون.

والمرشحون هم كيمي بادنوك وسويلا بريفرمان وجيريمي هانت وبيني موردنت وريشي سوناك وتوم توجنهات وليز تراس وناظم الزهاوي.

وكان النائبان ساجد جاويد ورحمن تشيشتي، قد عبرا عن نيتهما الترشح لكنهما انسحبا قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين.

وكان يتعين على المرشحين تلقي 20 ترشيحا على الأقل للوصول إلى تلك القائمة.

وتبدأ الجولة الأولى من التصويت يوم الأربعاء.

وأنهت لجنة 1922، برئاسة غراهام برادي، وهي مجموعة برلمانية مؤلفة من المحافظين الذين لا يتصدرون المشهد، ومسؤولة عن التنظيم داخل الحزب، يوم الاثنين، العملية الخاصة باختيار الزعيم الجديد.

ويتحكم النواب في عملية اختيار اثنين في نهاية المطاف، وعندها يصبح لنحو 200 ألف عضو من حزب المحافظين حق التصويت.

وقال حزب المحافظين إن الاقتراع البريدي لأعضاء الحزب، سيكون اختيارا بين مرشحين اثنين يتم اختيارهما في إطار عملية سريعة لتقليص المجال من المرشحين الذين أعلنوا ترشحهم.

وقال المشرعون في لجنة 1922 إن يوم 21 يوليو/ تموز هو الموعد النهائي الفعلي لاختيار المرشحين الأخيرين من جانب المشرعين المحافظين، بالتزامن مع بدء العطلة الصيفية لمجلس العموم.

وفي الـ 5 من سبتمبر/ أيلول، يعلن حزب المحافظين من تم انتخابه كزعيم جديد للحزب من قبل الأعضاء، وبما أنه سيقود الأغلبية البرلمانية فسيصبح بالتالي رئيس الوزراء القادم.