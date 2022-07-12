بعد عام من الخلافات.. بولندا توافق على تعيين سفير إسرائيلي جديد

وافقت وارسو الثلاثاء، على تعيين سفير إسرائيلي جديد في بولندا في إطار تيسير العلاقات بين البلدين، بعد خلاف بينهما العام الماضي، حول الحق في المطالبة بممتلكات نُهبت خلال الحرب العالمية الثانية.

وكتب الرئيس البولندي أندريه دودا على ”تويتر“: ”حان الوقت للعودة إلى علاقات طبيعية بين بولندا وإسرائيل“، بحسب ما أوردت ”فرانس برس“.

وأوضح دودا أن ”السفير ياكوف ليفني قدم أوراق اعتماده اليوم“.

من جهته، غرد الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ أنها ”خطوة أولى مهمة لدفع العلاقات البولندية الإسرائيلية إلى الأمام“ وأنه ينتظر الآن سفيرًا بولنديًا جديدًا في إسرائيل.

استدعى البلدان سفيريهما في آب/أغسطس 2021، عندما وافقت بولندا على قانون يجعل من المطالبة بحقوق الملكية التي تمت مصادرتها خلال الحرب العالمية الثانية أكثر صعوبة.

وتعتقد وارسو أن هذا القانون جعل سوق العقارات أكثر أمانًا، لكن المنتقدين رأوا أنه غير عادل للأصحاب الشرعيين خصوصا للناجين من المحرقة وعائلاتهم.

ويضع القانون حدا لا يتجاوز 30 عاما لمطالبات استرداد الممتلكات، حيث سيحول دون مطالبة ناجين من محرقة ”الهولوكوست“ أو أبنائهم وأحفادهم بحقوق في أملاك تقول إسرائيل إنها نهبت خلال الحرب العالمية الثانية.

ويدعى القانون ”قانون الممتلكات“، ويهدف إلى ترتيب العلاقات القانونية بخصوص الممتلكات إبان الحرب العالمية الثانية.

وتخشى إسرائيل من ”ضياع حقوق اليهود في ممتلكات لهم من زمن قبل الحرب العالمية الثانية، وإمكانية استعادتها أو عدم منح التعويضات للناجين من المحرقة وأبنائهم“.