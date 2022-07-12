إيران ترد على تصريحات أمريكية بشأن تزويد روسيا بـ"طائرات مسيرة"

ردت إيران، يوم الثلاثاء، على تصريحات أمريكية بشأن اعتزام طهران تسليم الجيش الروسي ”طائرات مسيرة“ لاستخدامها في حرب أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن ”تعاون إيران مع روسيا في مجال التقنيات الحديثة يعود إلى ما قبل الحرب الأوكرانية والتي بدأت أواخر فبراير/شباط الماضي، ولم يطرأ أي جديد على هذا التعاون مؤخرا“.

وأضاف أن ”موقف إيران من الحرب في أوكرانيا واضح تمامًا، وقد تم الإعلان عنه رسميًا عدة مرات“.

واتهم المتحدث الإيراني، الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بتحويل ”منطقة غرب آسيا إلى مستودع لأسلحتهم الفتاكة“.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، قال أمس الإثنين، إن ”إيران تستعد لتزويد روسيا بعدة مئات من الطائرات المسيرة، منها طائرات ذات قدرة على حمل أسلحة“.

وأوضح سوليفان، أن الولايات المتحدة لديها معلومات تشير إلى أن ”طهران تستعد لتدريب جنود روس على استخدام تلك الطائرات“، مشيرا إلى ”احتمال استخدامها خلال الشهر الحالي في ساحات المعارك بأوكرانيا“.

وأضاف: ”قدمت إيران سابقًا طائرات بدون طيار مماثلة للحوثيين في اليمن لمهاجمة المملكة العربية السعودية“.

وجاءت تلك التصريحات عشية زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، للمنطقة والتي تشمل إسرائيل والسعودية، ومن المتوقع أن يكون برنامج إيران النووي وأنشطة طهران في المنطقة على جدول أعمال الزيارة.

وسعت إيران إلى اتخاذ موقف غامض تجاه الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا، حيث حمل كبار المسؤولين بمن فيهم المرشد علي خامنئي، في الفترة الماضية الولايات المتحدة وحلف ”الناتو“ مسؤولية تلك الحرب.

لكن في 26 من حزيران/يونيو الماضي، أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في ”دافوس“، أن بلاده ”تدين بشدة الهجوم العسكري على أوكرانيا“.