كتلة نتنياهو تتصدر استطلاعات الرأي.. و"نتائج مخيبة" لتحالف غانتس وساعر

تواصل كتلة زعيم حزب ”الليكود“ الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تصدر استطلاعات الرأي الإسرائيلية بشأن نتائج انتخابات الكنيست المقبلة، لكن دون قدرتها على الوصول لعدد الأعضاء المطلوب من أجل تشكيل الحكومة المقبلة.

ومقابل ذلك، فإن التحالف الجديد الذي أعلن عنه زعيما حزبي ”أزرق أبيض“ بيني غانتس، و“أمل جديد“ جدعون ساعر، حصل على نتائج وصفت بأنها ”مخيبة للآمال“، وفق ما أوردت القناة 12 العبرية.

وقالت القناة العبرية، يوم الثلاثاء، إن ”قائمة غانتس وساعر حققت في استطلاعات الرأي 13 مقعدا فقط في الكنيست المقبلة“، مبينة أنه نفس العدد الذي كان سيحققه كلا الحزبين من خلال الترشح بشكل منفصل.

ووفق القناة العبرية، فإنه حتى ولو اختار رئيس الأركان السابق غاندي أيزنكوت الانضمام إلى هذه القائمة؛ فإن ذلك لن يكسبها سوى مقعدين إضافيين في الكنيست على حساب حزب ”يوجد مستقل“ الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي يائير لابيد.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن ”الاتحاد بين غانتس وساعر لم يؤد إلى تغيير خريطة الكتل السياسية في إسرائيل؛ إذا يبلغ عدد مقاعد كتلة نتنياهو 59 مقعداً، في حين بلغت عدد مقاعد الائتلاف الحالي 55 مقعداً فقط“.

وبحسب استطلاع أجرته القناة العبرية، فإن حزب ”الليكود“ سيحصل على 34 مقعداً محتفظاً بالصدارة أمام جميع الأحزاب، وحزب ”يوجد مستقبل“ 23 مقعداً، في حين سيحصل حزب ”الصهيونية الدينية“ على 10 مقاعد.

ووفق الاستطلاع، فإن حزب ”شاس“ سيحصل على 8 مقاعد، و“يهدوت هتوراة“ 7 مقاعد، والقائمة العربية المشتركة 6 مقاعد، و“إسرائيل بيتنا“ مثلها، و“العمل“ سيحصل على 5 مقاعد، والقائمة العربية الموحدة 4 مقاعد و“ميرتس“ مثلها.

وأكدت القناة العبرية، أنه ووفق استطلاع الرأي، فإن تحالف ”يمينا“ الذي تقوده حالياً أيليت شاكيد، لن يتمكن من تجاوز نسبة الحسم في الانتخابات المقبلة البالغة 1.9%؛ الأمر الذي يعني أنه سيكون خارج الكنيست المقبلة.

وفي السياق، نقلت القناة العبرية، عن عضو التحالف الجديد، زئيف إلكين، قوله، إن ”القائمة الجديدة ستنجح في منع نتنياهو والأحزاب الإسرائيلية المتطرفة من تشكيل الحكومة المقبلة والحصول على 61 مقعداً بالكنيست“.

وأضاف إلكين: ”سنعمل من أجل تشكيل حكومة وحدة واسعة، لا يكون فيها نتنياهو رئيساً للوزراء، وبتقديري يمكن لغانتس أن يجذب أعضاء في الكنيست من كتلة نتنياهو أو الكتل الأخرى“.

وتابع: ”غانتس على استعداد للتعاون مع أي طرف سياسي لتشكيل حكومة وحدة واسعة، ونتائج الانتخابات المقبلة للكنيست سيحددها التحالف الجديد بقيادة بيني غانتس وجدعون ساعر“، وفق قوله.

يذكر أن غانتس وساعر أعلنا، الأحد، خوض انتخابات الكنيست ضمن قائمة مشتركة بين الحزبين، حيث سيكون غانتس رئيس القائمة، في حين سيكون ساعر الرجل الثاني فيها.

ووفق صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، فإن ذلك سيؤدي إلى خلق سباق ثلاثي على رئاسة وزراء إسرائيل مع رئيس الوزراء الحالي يائير لابيد، وزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو.