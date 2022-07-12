استطلاع: الإسرائيليون يرون أن ترامب "أكثر خطورة" من بايدن

حظي الرئيس الأمريكي جو بايدن، بنسبة تأييد أقل في إسرائيل مقارنة مع أسلافه، لكن الكثير من الإسرائيليين يعتبرونه ”أقل خطورة“ من الرئيس السابق دونالد ترامب، بحسب استطلاع رأي أمريكي.

وأظهر الاستطلاع الذي أجراه مركز ”بيو“ للأبحاث، أن نحو 60% من الذين تم استطلاعهم والبالغ عددهم 1000 شخص، يؤيدون تعامل بايدن مع الشؤون العالمية.

وأشار الاستطلاع الذي نشرته صحيفة ”تايمز أوف إسرائيل“، أمس الإثنين، إلى أن ترامب ”حاز على نسبة 71% من المؤيدين“، فيما عزا المحللون ارتفاع شعبيته إلى قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى المدينة، إلى جانب كل قرارات السياسة الخارجية الأخرى المتعلقة بالشرق الأوسط.

وقالت الصحيفة: ”لكن على الرغم من الولاء الذي عبر عنه 1000 مستجيب إسرائيلي تجاه سياسات ترامب، وصف عدد أكبر منهم (42%) الرئيس السابق بأنه خطير، مقارنة بـ 21% فقط ممن شعروا بنفس الطريقة تجاه بايدن“.

وأوضحت الصحيفة أن ”الاستطلاع أظهر كذلك قوة شعبية ترامب في إسرائيل، حيث يُنظر إليه بشكل أفضل مقارنة مع أي دولة أخرى في العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة“.

ووجد الاستطلاع أن ”اليهود الإسرائيليين كانوا أكثر ثقة في بايدن بنسبة 65%، مقارنة بـ 34% من العرب الإسرائيليين، فيما يعتقد ما يقرب من ثلاثة أرباع الإسرائيليين، أن العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل في حالة جيدة“.

وردًا على سؤال حول موقف بايدن من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، قال 31% من الإسرائيليين إنه ”يفضل إسرائيل أكثر من اللازم“، وقال 26% إنه ”يفضل الفلسطينيين أكثر من اللازم“، فيما اعتبر 34% أنه ”يحقق التوازن الصحيح“.

ومن المقرر أن يصل بايدن إلى إسرائيل، غدًا الأربعاء، في زيارة إلى المنطقة تستغرق 48 ساعة تشمل التوقف في الضفة الغربية، قبل سفره إلى المملكة العربية السعودية.