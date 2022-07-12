صحف عالمية: شكوك حول هجوم أوكرانيا المضاد.. و"مخبأ" أوروبي ضد التنصت الروسي

شككت صحف عالمية صادرة يوم الثلاثاء، بقدرة كييف على شن هجوم مضاد، لاستعادة الأراضي الخاضعة لسيطرة موسكو في جنوب البلاد.

يأتي ذلك في وقت يشهد فيه شرق أوكرانيا قصفا روسيا عنيفا، استعدادا لهجوم جديد للسيطرة على مقاطعة دونيتسك.

وناقشت الصحف تقارير أخرى تتحدث عن مخبأ ”محصن“ يعتزم الاتحاد الأوروبي إقامته بمليارات اليوروهات للهروب من التنصت الخارجي، وخاصة الروسي، على اجتماعات القادة الحساسة.

الهجوم المضاد

ذكرت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية، أن أوكرانيا تتسلح بـ“الصبر“ في مواجهة روسيا المتفوقة في كل الاتجاهات، مشيرة إلى أنها تأمل في أن يؤتي هذا التكتيك بثماره في قلب موازين الحرب ضد موسكو.

جاء ذلك بعدما أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، أن بلاده تأمل في تجميع ”مليون جندي“ لمحاولة استعادة الأراضي التي احتلتها روسيا.

وقالت ”الغارديان“ إن كييف ستحتاج إلى التخطيط بعناية لـ“هجومها المضاد المزعوم“.

وأضافت الصحيفة، أنه ”مهما كانت الادعاءات مثيرة للإعجاب، فمن الصعب تصديق أن أوكرانيا قادرة حتى الآن على شن هجوم مضاد فعال ضد روسيا، حتى لو بدأت صواريخ هيمارس الأمريكية والمدفعية الصاروخية البريطانية إم 270، بمداها من 70 إلى 80 كم، في الوصول واستُخدمت بشكل جيد“.

واعتبرت الصحيفة البريطانية في تحليل إخباري لها، أن ”الخطط الأوكرانية تحتاج إلى الصبر في حرب تشهد قتالاً عنيفاً بلا هوادة“، مشيرة إلى أن ”حدوث تحول في المد العسكري سيستغرق على الأرجح بعض الوقت“.

ونقلت الصحيفة عن أوريسيا لوتسفيتش، باحثة سياسية في ”مركز أبحاث تشاتام هاوس“، قولها إن ”فكرة الهجوم المضاد، فكرة شائعة للغاية داخل أوكرانيا“، لكنها أشارت إلى أن كييف ”تحتاج إلى إقناع الغرب أنه بمساعدة مستمرة، فإن جيشها لديه فرصة واقعية لهزيمة الروس“.

وأشارت الصحيفة، إلى أن أوكرانيا ”بدأت الحرب بجيش قوامه 125 ألف جندي بالإضافة إلى 100 ألف في الحرس الوطني وحرس الحدود، لكن كييف تزعم أنها تمتلك الآن جيشا يقدر قوامه بـ700 ألف، بالإضافة إلى 300 ألف آخرين من القوات شبه العسكرية“.

واعتبرت أن ”المشكلة الرئيسة ليست في عدد أفراد الجيش، بل في نوعية الجنود أنفسهم“، مشيرة إلى أن معركة دونباس الجارية ”أثبتت تفوق القوات الروسية بعدما حولت تركيزها إلى القصف المدفعي، وهو تكتيك تسبب في خسائر هائلة في صفوف الجيش الأوكراني“.

وقالت الصحيفة إن ”الأسلحة الغربية الأكثر تطورا تخلق مشاكل جديدة لأوكرانيا بسبب أزمة التدريبات. وفي الوقت نفسه، تظل الولايات المتحدة -المورد الرئيس للأسلحة- حذرة بشأن الكمية التي ستوفرها من المعدات الأساسية.. وكلها أمور مهمة إذا أرادت أوكرانيا تنفيذ هجوم مضاد ناجح“.

وأوضحت أن أوكرانيا ”تأمل في أنه من خلال الهجوم المضاد والضرب بشكل أعمق خلف خطوط العدو، فإن المدفعية الصاروخية ستعطل قدرة موسكو على مواصلة هجومها الطاحن في دونباس“.

وذكرت الصحيفة ”من المؤشرات الرئيسة على ما إذا كانت أوكرانيا تستطيع وقف الروس، هو ما إذا كانت موسكو ستتمكن من شن هجوم كامل ضد مدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك بمقاطعة دونيتسك، وهما أكبر مركزين سكنيين هناك“.

عودة روسية

ميدانياً، ذكرت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية أن روسيا صعّدت من هجماتها، الاثنين، على المناطق المدنية في عموم أوكرانيا وخاصة في الشرق، وذلك بالرغم من إعلان موسكو عن توقف عملياتي مؤقت لحملتها العسكرية.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، إن ”القوات الروسية في شرق أوكرانيا بدأت في تجميع صفوفها، مع توقع هجوم جديد، مشيرة إلى أنها تواصل قصفها الطاحن والعشوائي على المدن والبلدات، في تذكير دائم بأنه يمكن أن يتسبب في وقوع خسائر بشرية أو دمار هائل“.

وأشارت إلى أنه ”في بلدة واحدة، انفجر قوس من الكرات النارية وانجرف إلى الأسفل مثل الألعاب النارية؛ ما أدى إلى اشتعال النيران في الحدائق والمنازل“.

وقالت إنه في حالة أخرى ”سقطت صواريخ على مبنى سكني مكون من 5 طوابق؛ ما أدى إلى تدمير جانب من المبنى وقتل ما لا يقل عن 30 شخصا“.

وأضافت الصحيفة، أنه ”في بلدة تلو الأخرى عبر 3 جبهات في شرق أوكرانيا، أدى وابل من الضربات الروسية العشوائية على ما يبدو، والتي نفذتها الطائرات الحربية والمدفعية والصواريخ، إلى مقتل وتشويه وإرهاب السكان والجنود الأوكرانيين على حد سواء“.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن محللين عسكريين قولهم، إن موسكو ”تستخدم فترة الهدوء في هجومها البري لإعادة تنظيم صفوف قواتها وإعادة الإمداد تماشيا مع أمر الرئيس فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، بإراحة بعض القوات بعد الاستيلاء على مقاطعة لوغانسك“.

وتابعت الصحيفة ”في مقاطعة دونيتسك، أصيب ما لا يقل عن 10 مدن وبلدات وقتِل شخصان، ليرتفع عدد القتلى المدنيين في المقاطعة إلى قرابة 600 منذ غزو روسيا لأوكرانيا في شباط/ فبراير“.

وأردفت بالقول ”في مدينة باخموت، أطلقت القوات الروسية ذخائر حارقة محظورة دوليا ومصممة لإشعال الحرائق أو التسبب في إصابات بالغة بالحروق“.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أن ”باخموت -وهي معقل عسكري مهم لأوكرانيا- تقع على بعد أقل من 10 أميال من الخطوط الروسية وهدف محتمل للتقدم المخطط له عبر منطقة دونباس الشرقية، والتي تشمل دونيتسك -التي تخضع معظمها الآن للسيطرة الروسية- ولوغانسك“.

ووفقا للصحيفة، يأتي ذلك في وقت يعتقد فيه الأوكرانيون والمحللون الغربيون أن بوتين سيأمر في الأيام القليلة المقبلة بشن هجوم جديد لغزو الأراضي المتبقية التي تسيطر عليها أوكرانيا -وهي سلوفينسك وكراماتورسك وباخموت- إن لم يكن أكثر.

واعتبرت الصحيفة الأمريكية أن ”توقيع بوتين لمرسوم يسهل على جميع الأوكرانيين الحصول على الجنسية الروسية، يشير إلى أن الكرملين قد يسعى إلى فرض سيطرة دائمة على الأراضي الأوكرانية التي تحتلها قواته حاليا“.

”مخبأ سري أوروبي“ ضد التجسس

ذكرت صحيفة ”التايمز“ البريطانية أن الاتحاد الأوروبي يخطط بجدية لإنشاء ”مخبأ محصن“ ضد التجسس لإجراء محادثات سرية.

وقالت الصحيفة إنه ”تم وضع خطط لبناء مخبأ محصن مقاوم للتجسس بقيمة 8 ملايين يورو في بروكسل، بحيث يمكن لقادة التكتل إجراء محادثات سرية على العشاء دون أن يستمع الروس“.

ووفقا للصحيفة، يأتي ذلك في أعقاب مخاوف من أن الكرملين ”كان يستمع إلى مناقشات سرية للغاية بشأن العقوبات والإجراءات لتقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي“.

وأضافت الصحيفة أنه ”في الوقت الحالي، تتضمن محاولات الحفاظ على السرية قيام القادة الأوروبيين بتسليم هواتفهم قبل عشاء القمة الحساس“.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها أن ”الغرفة الجديدة ستكون محاطة بقفص عازل من الدرجة العسكرية معتمد من قبل حلف شمال الأطلسي (الناتو)؛ ما سيؤدي إلى منع الروس أو الصينيين أو غيرهما من اعتراض الموجات الكهرومغناطيسية والراديوية الصادرة عن الشاشات وأسلاك الميكروفون“.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”الغرفة ستتسع لما يصل إلى 100 شخص (34 قائدًا) ومدون ملاحظات) بالإضافة إلى موظفي المراسم والفنيين وموظفي المطاعم“.

وبحسب الصحيفة، سيتم أيضا مسح المكان بأجهزة مقاومة للتنصت قبل وبعد الاجتماعات.

كما أوضحت الصحيفة أن ”الزخارف والأواني الفخارية بالغرفة ستخضع أيضاً لفحص الإجراءات الأمنية المضادة“.

وقالت الصحيفة إن ”الغرفة ستضمن أيضا مستوى مناسبا من الراحة والخصوصية لكبار الشخصيات، كما إنه سيتم فحص جميع الموظفين، بما في ذلك النوادل وعمال النظافة، ومنحهم تصاريح أمنية خاصة“.

وأوضحت أنه ”من المقرر بناء المخبأ بحلول عام 2024 في مكان ما في مجمع المجلس الأوروبي في بروكسل، الذي يستضيف بالفعل القمم المعتادة“.

ورأت الصحيفة البريطانية في تقريرها أن ”المخبأ سيحافظ بشكل كبير على سرية المعلومات التي يمكن أن يضر نشرها أو اختراقها بمصالح الاتحاد الأوروبي بشكل خطير، أو تثير التوترات الدولية أو تهدد الحياة أو النظام العام“.

ووفقا للصحيفة البريطانية، أخبرت مصادر بالمخابرات البلجيكية موقع ”إي يو أوبزيرفر“ الأوروبي الإخباري بـ“نبرة ساخرة“ أن الإجراءات الحالية لدى الاتحاد الأوروبي للكشف عن أجهزة التنصت ”ضعيفة للغاية لدرجة أنها لم تمنع حتى تسرب الماء“.

وأضافت المصادر البلجيكية، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن جاسوسين روسيين اثنين كانا تظاهرا بكونهما دبلوماسيين طردتهما بلجيكا في أبريل، ثبت أنهما تخصصا في اعتراض ”الإشارات والموجات الكهرومغناطيسية والراديوية الصادرة عن اجتماعات الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة.

وأوضحت المصادر -بحسب ما نقلته ”التايمز“ عن الموقع الإخباري- أن فاديم أرتيوشوف (46 عامًا)، هو أحد المخضرمين الذين عملوا وتدربوا في مديرية المخابرات الرئيسة الروسية، المعروفة اختصارا بـ“GRU“، وهي أكبر وكالة مخابرات في البلاد.

وأضافت المصادر أن أليكسي كوزيفنيكوف (36 عامًا)، قد عمل أيضا في الجهاز ذاته وكان تخصصه هو اعتراض إشارات الأقمار الصناعية الأوروبية والأمريكية.