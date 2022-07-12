إيران: العقوبات ضدنا تتعارض مع استقرار الشرق الأوسط

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الثلاثاء، إن لجوء الرئيس الأمريكي جو بايدن واعتماده على العقوبات يتعارض مع مزاعمه ومحاولته إنشاء شرق أوسط مستقر وآمن.

جاء ذلك تعليقا على ما ذكره بايدن في مقال له بصحيفة ”واشنطن بوست“ أكد فيه أن ”إدارته ستواصل الضغط الاقتصادي حتى تعود إيران إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)“.

وأضاف كنعاني في تصريح له نشرته وزارة الخارجية الإيرانية أن ”تأكيد بايدن على اتباع سياسة الضغط الاقتصادي والدبلوماسي ضد إيران يتعارض مع رغبة أمريكا المستمرة في إحياء اتفاقية 2015 ويتماشى مع سياسة إدارة ترامب الفاشلة المتمثلة في ممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران“.

وصرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن ”اللجوء إلى مثل هذه السياسة الفاشلة ضد إيران، باعتبارها المساهمة الأكثر إيجابية في المنطقة، يتعارض مع مزاعم بايدن بمحاولة إنشاء شرق أوسط مستقر وآمن“.

ولفت كنعاني إلى أن ”إنشاء شرق أوسط أكثر أمنًا واستقرارًا، يعتمد فقط على أن تعمل الولايات المتحدة على إنهاء السياسة الخلافية بين دول المنطقة، ووقف تدفق الأسلحة إلى المنطقة واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها والتخلي عن سياسة الدعم غير المشروط لإسرائيل وكذلك إنهاء سياسة التخويف من إيران“.

وختم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تصريحه بالقول ”إلى أن يتم تصحيح هذه السياسات الخاطئة والمسببة للأزمات، ستكون أمريكا هي المسؤولة الرئيسة عن عدم الاستقرار في منطقة غرب آسيا“.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال في مقالته بصحيفة ”واشنطن بوست“ والتي حملت عنوان ”لماذا سأذهب إلى المملكة العربية السعودية“: ”فيما يتعلق بإيران، فقد اتحدنا مع حلفائنا وشركائنا في أوروبا وحول العالم، والآن أصبحت إيران معزولة حتى تعود إلى الاتفاق النووي“.

وأضاف بايدن ”الشهر الماضي، انضم إلينا أكثر من 30 دولة في إدانة فشل إيران في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بأنشطتها النووية السابقة، وستواصل إدارتي زيادة الضغط الدبلوماسي والاقتصادي حتى تصبح إيران مستعدة للعودة إلى الامتثال للاتفاق النووي، كما أنني ما زلت على استعداد للقيام بذلك“.

وانتهت الجولة الأخيرة من المحادثات الإيرانية الأمريكية غير المباشرة في قطر دون نتائج، فيما حملت واشنطن طهران مسؤولية فشل المحادثات الأخيرة بتقديم مطالب جديدة خارج الاتفاق النووي.

لكن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، قال الأربعاء الماضي، إن إيران ليس لديها أي مطالب تتجاوز الاتفاق النووي، لكنها تريد ضمانات أمريكية للحصول على الفوائد الاقتصادية من إحياء الاتفاق.