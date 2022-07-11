غضب إسرائيلي من بناء جدار أمني حول مستوطنة محاذية للحدود اللبنانية

أثار قرار الجيش الإسرائيلي بإحاطة مستوطنة ”المطلة“ المحاذية للحدود اللبنانية شمال إسرائيل، بجدار أمني لمنع تسلل عناصر من حزب الله اللبناني عبر الحدود، غضباً لدى سكان المستوطنة، وفق ما أورد موقع ”واللا“ العبري.

وقال الموقع العبري، الاثنين، إن ”سكان مستوطنة المطلة القريبة من الحدود مع لبنان غاضبون من نية الجيش بناء جدار حولها بدلاً من السياج الحدودي، على الرغم من أن ذلك لمنع تسلل مقاتلين بهدف احتلال المستوطنات الحدودية“.

ووفق الموقع العبري، فإن ”سكان المستوطنة أعربوا عن معارضتهم لخطوة الجيش الإسرائيلي“، كما قال عضو مجلس المستوطنة، ليئور بيز: ”العيش محاطًا بجدران يشبه العيش داخل سجن، إنه شعور مروع بأنه سيكون هناك جدار بارتفاع 9 أمتار أمام منزلك“.

وأضاف: ”بناء الجدار غير صحيح أيضاً من وجهة النظر الأمنية، وما هي الرسالة التي سننقلها للجانب الآخر، هل أن الجيش خائف ويغلق على نفسه؟“، متابعاً: ”لن يمنع الجدار الحرب ولا إطلاق الصواريخ ولا مرور الطائرات بدون طيار“، وفق قوله.

وأشار الموقع العبري، إلى أن ”خطة الجيش تأتي بناء على ما تم كشفه قبل ثلاث سنوات ونصف من أنفاق حفرها حزب الله من لبنان إلى داخل إسرائيل، بما في ذلك أنفاق تم حفرها أمام مستوطنة (المطلة)، وكان من الممكن استخدامها لتنفيذ هجمات“، وفق قوله.

يذكر أنه في يوليو/تموز الماضي، كشفت تقارير عبرية، عن مخطط للجيش الإسرائيلي، يتمثل في بناء جدار ضخم حول مستوطنة ”المطلة“ الواقعة على طول الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان.

وحسب صحيفة ”يسرائيل هيوم“ العبرية، في حينه، فإن ”الخطة تم الكشف عنها خلال لقاء بين قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي وسكان المطلة“، مشيرة إلى أن السكان الإسرائيليين عارضوا الخطة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن سكان ”المطلة“ يرون أن الخطة الجديدة ستضر بقطاع السياحة، مستدركةً: ”غير أن الجيش الإسرائيلي شدد على أنها ضرورية لحمايتهم من حزب الله“.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه ”سيتم بناء الجدار في غضون خمس سنوات بارتفاع 8 أمتار“، مضيفاً: ”تمت الموافقة على الخطة قبل عدة أشهر وسيحقق ذلك للإسرائيليين أقصى درجات الأمان من أي تهديد“.