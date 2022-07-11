واشنطن: بايدن يشارك في قمة افتراضية مع قادة الإمارات وإسرائيل والهند

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان يوم الإثنين، إن الرئيس جو بايدن سيشارك في قمة رباعية افتراضية مع زعماء إسرائيل والإمارات والهند خلال جولة في الشرق الأوسط هذا الأسبوع.

وأضاف سوليفان للصحفيين أن القمة ستركز على الأمن الغذائي.

وقال إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يرغب في استغلال زيارته للشرق الأوسط هذا الأسبوع لتعميق اندماج إسرائيل في المنطقة، وسيعمل على إحراز تقدم في العلاقات الطبيعية بين إسرائيل والسعودية.

وأفاد بأن مسؤولين أمريكيين سيناقشون أمن الطاقة مع زعماء أوبك خلال رحلة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع.

وأبلغ سوليفان الصحفيين أنه ”ستكون لدينا الفرصة.. للحديث بشأن أمن الطاقة مع زعماء دول أوبك في الشرق الأوسط“.