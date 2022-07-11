حزب المحافظين البريطاني يختار خليفة جونسون في 5 سبتمبر

يعلن حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا اختيار زعيم جديد للحزب بدلًا من رئيس الوزراء بوريس جونسون، في الخامس من أيلول/ سبتمبر، وذلك بعد تصويت بين أعضاء الحزب بموجب القواعد التي اتفق عليها مسؤولو الحزب، اليوم الإثنين.

وقال حزب المحافظين إن الاقتراع البريدي لأعضاء الحزب سيكون اختيارًا بين مرشحين اثنين يتم اختيارهما في إطار عملية سريعة لتقليص المجال من المرشحين الأحد عشر الذين أعلنوا ترشحهم حتى الآن.

وكان رئيس الوزراء البريطاني أعلن، يوم الخميس الماضي، استقالته من منصبه مستجيبًا لدعوات من أفراد الحكومة وأعضاء مجلس العموم من حزب المحافظين، إثر سلسلة من الفضائح.

وقال جونسون أمام مقر الحكومة ”يتعين أن تبدأ عملية اختيار زعيم جديد الآن“.

ورفض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الإثنين، تأييد أي من المرشحين الذين يتنافسون على خلافته، قائلًا إنه لا يريد الإضرار بفرصهم.