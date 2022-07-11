اتفاق أممي على تمديد آلية إيصال المساعدات إلى سوريا

توافق الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن الدولي، على تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا لستة اشهر، وفق ما نقلت ”فرانس برس“، عن مصادر دبلوماسية، الإثنين.

يأتي ذلك، تلبية لرغبة روسيا في مواجهة الدول الغربية التي طالبت بتمديد الآلية لعام.

وانتهت مفاعيل هذه الآلية مساء يوم الأحد.

ويرتقب أن يصوت مجلس الأمن في وقت لاحق لتأكيد تمديد الآلية مع توقع تمديدها في كانون الثاني/ يناير لستة أشهر إضافية، شرط تبني قرار جديد.

ويوم الجمعة، استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو)، ضد محاولة لتمديد موافقة مجلس الأمن الدولي لمدة 12 شهرا على تسليم مساعدات من الأمم المتحدة لحوالي أربعة ملايين شخص في شمال غرب سوريا، الذي تسيطر عليه المعارضة من تركيا، بحسبي ”رويترز“.

وحظي القرار، الذي أعدته أيرلندا والنرويج، بتأييد 13 صوتا، بينما امتنعت الصين عن التصويت.

ويحتاج أي قرار إلى موافقة تسعة أصوات، وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض.