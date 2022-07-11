وكالة: اعتقال إيرانيين مرتبطين بجهاز تجسس أجنبي بتهمة "إثارة الشغب"

قالت وكالة أنباء ”فارس نيوز“ التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الإثنين، إن قوات الاستخبارات اعتقلت عناصر محلية ترتبط بجهاز تجسس أجنبي، هدفها ”إثارة الشغب في البلاد“.

ونقلت الوكالة عن مصدر وصفته بالمطلع قوله، إن ”جهاز الاستخبارات تمكن من اعتقال أفرادا كانوا ينفذون أوامر أجنبية لإثارة الشغب وزعزعة الأمن ويتلقون أموالا من الخارج“.

وأضاف أن ”اعتقال هؤلاء الأشخاص، جاء في إطار دعوى قضائية رفعت مؤخرا ضدهم بشأن ارتباطهم بشخص على صلة بجهاز التجسس الأجنبي، وكانوا يتلقون أموالا من رابط مالي خارجي لإثارة الفوضى وانعدام الأمن في البلاد“.

ولم يوضح المصدر عدد المعتقلين وكذلك جهاز المخابرات الأجنبي الذين كانوا على صلة به، حسب الوكالة الإيرانية.

ووصف المصدر الإيراني المعتقلين بـ“العملاء والمناهضين للثورة“، مضيفا أن ”هؤلاء المعتقلين تم تحذيرهم في السابق بشأن هوية بعض رفاقهم والجوانب الجنائية لأفعالهم، لكن للأسف لم يتوقفوا عن أعمالهم الإجرامية، وأخيرا اليوم تم اعتقالهم خلال حضورهم في اجتماع يهدف إلى وضع الخطط لإثارة الاضطراب“.

وذكرت الوكالة الإيرانية، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من اعتقال مسؤول الاتصال المالي الخارجي في عملية منفصلة.

والسبت الماضي، اعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني، القيادي في التيار الإصلاحي البارز ”مصطفى تاج زاده“ بتهمة العمل على استهداف الأمن القومي الإيراني.

وأفادت وكالة أنباء ”مهر“، بأن ”هناك اتهامات أخرى موجهة ضد مصطفى تاج زاده بسبب نشر أكاذيب لإثارة الرأي العام، وقد صدرت مذكرة اعتقال بحقه من قبل السلطات القضائية“.

وشغل تاج زاده منصب نائب وزير الداخلية الإيراني في حكومة الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي، وهو عضو بارز في جبهة المشاركة (أحد الاحزاب الإصلاحية)، وكان من أشد المدافعين عن الاحتجاجات التي قادتها المعارضة الإصلاحية ضد النظام، العام 2009، بتهمة تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية.