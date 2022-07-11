كييف تدين "بشدة" تسريع حصول الأوكرانيين على الجنسية الروسية

دانت وزارة الخارجية الأوكرانية ”بشدة“، اليوم الإثنين، قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تسريع حصول الأوكرانيين على الجنسية الروسية، معتبرة ذلك ”تعديا جديدا على سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها“.

وقالت في بيان، إن ”وزارة الخارجية تدين بشدة مرسوم رئيس روسيا الاتحادية“، مضيفة أن ”القرار المذكور يشكل تعديا آخر على سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، ويتعارض مع قواعد ومبادئ القانون الدولي“، بحسب ”فرانس برس“.

كما دعت أوكرانيا، شركاءها لفرض عقوبات جديدة على روسيا وتكثيف إمدادها بالأسلحة الثقيلة لمعاقبة موسكو على إصدار مرسوم يبسّط إجراءات منح الجنسية الروسية للمواطنين الأوكرانيين.

وفي وقت سابق، أصدر الرئيس بوتين مرسوما يقضي بتسريع إجراءات منح الجنسية الروسية لجميع الأوكرانيين، وذلك بعد أكثر من أربعة أشهر على بدء الهجوم العسكري الروسي في أوكرانيا.

ويقضي المرسوم بإعطاء ”جميع مواطني أوكرانيا.. الحق في تقديم طلب الحصول على جنسية الاتحاد الروسي بموجب تسهيل في الإجراءات“.

ويشمل هذا الإجراء جميع المواطنين الأوكرانيين، بعد أن أُقر، في مايو/ أيار الماضي لتسهيل إجراءات الحصول على جواز سفر روسي لسكان منطقتي زابوريجيا وخيرسون اللتين احتلت روسيا جزءا كبيرا منهما منذ هجومها في فبراير/ شباط الماضي على جارتها الأوكرانية.