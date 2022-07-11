مستشار ألمانيا الأسبق شرودر: بوتين يؤيد حلا تفاوضيا لإنهاء الحرب الأوكرانية

كشف المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيؤيّد حلا تفاوضيا لإنهاء الحرب التي بدأها في أوكرانيا منذ نحو خمسة أشهر.

ويحافظ شرودر الذي شغل منصب المستشار الألماني بين عامي 1998 و2005 على اتصالاته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ ما يثير انتقادات واسعة له داخل ألمانيا.

وقال شرودر في مقابلة مع صحيفة ”فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ“ الألمانية، إنّ فلاديمير بوتين سوف يؤيد ”حلا تفاوضيا“ للحرب في أوكرانيا، وأكّد أنه غير مستعد لقطع الاتصال بالرئيس الروسي.

كما أكد شرودر أنه لا يزال يتمتع بعلاقات جيدة مع زعيم روسيا، على الرغم من الأزمة الأوكرانية؛ ما سبب حرجا للدبلوماسية الألمانية منذ بدء الحرب.

وخلال المقابلة مع الصحيفة الألمانية، كشف غيرهارد شرودر عن طبيعة زيارته إلى موسكو، التي تمت في بداية شهر مارس/آذار الماضي ولقائه بفلاديمير بوتين، وتحدث عن نقاط قدمها إلى بوتين من أجل التوصل إلى سلام.

وبحسب المستشار الألماني الأسبق، فإن الرئيس الروسي ”كان مهتما بحل تفاوضي“ في أوكرانيا، مبينا أنه ”يجب على البلدان والأطراف المتحاربة المختلفة العمل معا ”لمنع النزاع من أن يزداد سوءا“، مؤكدا أنه لا يؤمن بالحل العسكري ولا يمكن إنهاء الحرب إلا من خلال مفاوضات دبلوماسية، وفق تعبيره.

وبحسب السياسي الألماني، فإنّ ”المفاوضات فشلت حتى الآن بسبب الجانب الأوكراني“.

وعلّق تقرير نشره موقع تلفزيون ”تي أف 1“ الفرنسي بأنّ المستشار الألماني الأسبق يتعرّض بالفعل لانتقادات واسعة النطاق في ألمانيا، بما في ذلك داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وأثار دوره كرئيس لمجلس إدارة شركة ”روسنيفيت“ وهي شركة إنتاج نفط روسية، والتي تركها في مايو / أيار الماضي، انتقادات كبيرة له، وبعد بضعة أسابيع ادعى غيرهارد شرودر أيضا أنه رفض منصبا في شركة ”غازبروم“ عملاق صناعة الطاقة الروسية.

ووفق التقرير، فإن علاقات المستشار الأسبق الوثيقة مع الكرملين وشركات الطاقة الروسية هي حاليا محلّ تحقيقات داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي؛ حيث تم تقديم طلبات ضده بهدف طرده من الحزب.