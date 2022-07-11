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انتخاب رئيس جديد لسريلانكا في 20 يوليو
تاريخ النشر: 11 يوليو 2022 14:59 GMT
تاريخ التحديث: 11 يوليو 2022 15:55 GMT

انتخاب رئيس جديد لسريلانكا في 20 يوليو

قال رئيس البرلمان السريلانكي، اليوم الإثنين، إن البرلمان سيعود للانعقاد في 15 يوليو/ تموز، وسيتم انتخاب رئيس جديد في 20 من الشهر ذاته، بينما يعتزم الرئيس

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المصدر: رويترز

قال رئيس البرلمان السريلانكي، اليوم الإثنين، إن البرلمان سيعود للانعقاد في 15 يوليو/ تموز، وسيتم انتخاب رئيس جديد في 20 من الشهر ذاته، بينما يعتزم الرئيس جوتابايا راجاباكسه الاستقالةن يوم الأربعاء، وسط أزمة اقتصادية مدمرة.

وقال رئيس البرلمان ماهيندا يابا أبيواردينا في بيان: ”ستقدم الترشيحات الخاصة بالرئيس المقبل إلى البرلمان في 19 يوليو، وسيصوت البرلمان في 20 يوليو لانتخاب رئيس جديد“.

وأضاف: ”خلال اجتماع قادة الحزب الذي عقد اليوم، تم الاتفاق على أن هذا أمر ضروري لضمان تشكيل حكومة جديدة من جميع الأحزاب وفقا للدستور، والمضي قدما في الخدمات الأساسية“.

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