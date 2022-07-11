انتخاب رئيس جديد لسريلانكا في 20 يوليو

قال رئيس البرلمان السريلانكي، اليوم الإثنين، إن البرلمان سيعود للانعقاد في 15 يوليو/ تموز، وسيتم انتخاب رئيس جديد في 20 من الشهر ذاته، بينما يعتزم الرئيس جوتابايا راجاباكسه الاستقالةن يوم الأربعاء، وسط أزمة اقتصادية مدمرة.

وقال رئيس البرلمان ماهيندا يابا أبيواردينا في بيان: ”ستقدم الترشيحات الخاصة بالرئيس المقبل إلى البرلمان في 19 يوليو، وسيصوت البرلمان في 20 يوليو لانتخاب رئيس جديد“.

وأضاف: ”خلال اجتماع قادة الحزب الذي عقد اليوم، تم الاتفاق على أن هذا أمر ضروري لضمان تشكيل حكومة جديدة من جميع الأحزاب وفقا للدستور، والمضي قدما في الخدمات الأساسية“.