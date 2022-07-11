مجلس أوروبا يدعو تركيا إلى الإفراج "فورا" عن عثمان كافالا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

دعا مسؤولون في مجلس أوروبا، اليوم الاثنين، تركيا مرة أخرى إلى ”الإفراج فورا“ عن رجل الأعمال التركي عثمان كافالا الذي حكم عليه في أبريل/ نيسان بالسجن مدى الحياة، بعد حكم للمحكمة الأوروبية مفاده أن أنقرة انتهكت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وكتب المسؤولون الرئيسيون الثلاثة في مجلس أوروبا في بيان: ”لقد فشلت تركيا في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. نرحب بحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر اليوم والذي يقدم إجابة واضحة في هذا الملف. ونجدد دعوتنا إلى الإفراج فورا عن عثمان كافالا“.

وهذه المرة الثانية في تاريخها التي تدين المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الذراع القضائية لمجلس أوروبا، بحكم عن الدائرة الكبرى، إحدى الدول الأعضاء الـ46، صباح الاثنين.

واعتبرت المحكمة أن الغرض من اعتقال كافالا هو ”كم الأفواه“ و“ثني مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان“.

وقد تجاهلت أنقرة هذه الأحكام إلى حد كبير، فقد أمرت المحاكم المحلية التركية بالإفراج المؤقت عن عثمان كافالا في فبراير/شباط 2020، قبل أن يعتقل رجل الأعمال مرة أخرى بعد ساعات قليلة بأمر من المدعي العام بتهمة ”محاولة الانقلاب“، في إشارة إلى الانقلاب الفاشل في يوليو/تموز 2016.

وبعد أن أصبح معارضاً للنظام، ندد كافالا أمام القضاة بـ ”الاغتيال القضائي“ ضد شخصه ونفوذ الرئيس التركي في محاكمته.

وردت وزارة الخارجية التركية بالقول إن الحكم ”يعرض مرة أخرى مصداقية النظام الأوروبي لحقوق الإنسان للتشكيك“.

وقالت أنقرة: ”نتوقع من لجنة وزراء مجلس أوروبا أن تضع جانبا نهجها الانتقائي الأحادي الجانب وتتصرف بحس سليم، وتتجنب جهود دوائر معينة لتسييس القضية“.