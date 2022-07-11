أردوغان لبوتين: حان الوقت لتطبيق الخطة الأممية لنقل الحبوب الأوكرانية

أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن الوقت قد حان للعمل على خطة للأمم المتحدة لإقامة ممر بحري لصادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

ويأتي هذا الاتصال الهاتفي في وقت ارتفعت فيه أسعار المواد الغذائية إلى مستويات قياسية على مستوى العالم، مع تسبب الصراع في أوكرانيا، أكبر مورد للحبوب في العالم، في إثارة المخاوف بشأن الأمن الغذائي.

وقال الكرملين، الاثنين، إن اتصالا هاتفيا جرى بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ناقشا خلاله تنسيق الجهود بشأن تصدير الحبوب وسلامة الملاحة في البحر الأسود.

وأضاف أن المحادثات جرت في إطار الاستعداد للقمة الروسية التركية المقرر عقدها في المستقبل القريب.