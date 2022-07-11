بكين: دول جنوب شرق آسيا لن تتحول إلى أحجار على رقعة شطرنج

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

شدد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الاثنين، بعد أن اقترح ”قواعد“ لتشجيع التفاعل الإيجابي بين بكين وواشنطن في المنطقة، على أن دول جنوب شرق آسيا يجب ألا تتحول إلى ”أحجار على رقعة شطرنج“.

وأجرى وانغ يي ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن محادثات، السبت، استمرت خمس ساعات في أول لقاء بينهما منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد المشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين على جزيرة بالي الإندونيسية قبل يوم.

ووصف الجانبان المحادثات بأنها محاولة لتحسين العلاقات بين البلدين والحؤول دون خروجها عن السيطرة.

وأثارت التوترات المتصاعدة بين القوتين في السنوات الأخيرة مخاوف في المنطقة، وهو ما أقر به وانغ يي في خطاب ألقاه في جاكرتا، الإثنين، في مقر آسيان المنظمة التي تضم 10 دول من جنوب شرق آسيا.

وقال: ”حاليا تتعرض العديد من دول المنطقة بما في ذلك في منطقة آسيان لضغوط للانحياز إلى طرف ما“.

وأضاف: ”علينا الحفاظ على المنطقة من الحسابات الجيوسياسية وأفخاخ شريعة الغاب، ومن أن تستخدم كأحجار على رقعة شطرنج في إطار التنافس بين القوى العظمى“.

كما كشف وانغ يي عن تفاصيل محادثاته مع نظيره الأمريكي.

وقال: ”أوضحت رسميًا للأمريكيين أن على الطرفين مناقشة إنشاء قواعد للتفاعل الإيجابي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ“، دون أن يحدد ماهية هذه القواعد.

كما دعا دول آسيان إلى معارضة ”التعاون الإقليمي الزائف الذي يستبعد بعض الدول“، في إشارة إلى منظمات التجارة والأمن التي تقودها الولايات المتحدة ولا تشمل الصين.

ومن المقرر أن يعد دبلوماسيون صينيون وأمريكيون محادثات افتراضية بين الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره الأمريكي جو بايدن، في حين يحاول البلدان تخفيف حدة التوتر.

وبعد فترة طويلة من الفتور، أجرى وزراء الدفاع والمالية في البلدين إضافة إلى المسؤولين الأمنيين محادثات الشهر الماضي.