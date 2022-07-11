هل هناك دوافع دينية وراء اغتيال شينزو آبي؟

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

كشفت تقارير إعلامية يابانية أن المتهم بقتل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، الجمعة الماضية، قد يكون دافعه الغضب تجاه جماعة دينية تدعى ”كنيسة التوحيد“ والمعروفة باسم ”مونيز“.

وقال المشتبه به ياماغامي تيتسويا، للمحققين، إنه يعتقد أن الزعيم الياباني مرتبط بهذه الجماعة الدينية، التي ألقى باللوم عليها بسبب مشاكل عائلته المالية.

وكانت والدة المتهم عضوا في ”كنيسة التوحيد“ وقدمت تبرعات كبيرة لها، وفق ما أعلنت، اليوم الإثنين، هذه الحركة الدينية العالمية التي تأسست في كوريا في خمسينات القرن الماضي.

في ما يأتي بعض المعلومات عن ”كنيسة التوحيد“ التي عرف عنها إقامتها حفلات زفاف جماعي وصلاتها في عالم الأعمال:

ما هي كنيسة التوحيد؟

تأسست هذه الحركة، واسمها الرسمي ”اتحاد الأسرة من أجل السلام العالمي والتوحيد“، في العام 1954 على يد سون ميونغ مون، بعدما نبذته الكنائس البروتستانتية التقليدية.

وعرف أعضاؤها أحيانا باسم ”مونيز“، نسبة إلى مون الذي ولد وسط عائلة كانت تعمل في الزراعة، في ما باتت اليوم كوريا الشمالية.

وكان مون على اقتناع بأن دوره هو إكمال المهمة غير المنجزة للمسيح، وهي إعادة البشرية إلى حال النقاء من الخطايا.

ونجحت حركته في استقطاب الأعضاء بشكل سريع، وزاد عددهم من 100 مبشر إلى قرابة 10 آلاف في أعوام قليلة.

ولدى وفاة مون، في العام 2012، قالت الكنيسة التي ترتكز تعاليمها على تفسيرات جديدة للإنجيل إنها ”تضم في أوساطها زهاء 3 ملايين شخص“.

أين تنشط؟

يرجح خبراء أن تكون أرقام المنتسبين انخفضت بشكل ملحوظ عن الذروة التي بلغتها في الثمانينات، لتقتصر على بضع مئات من الآلاف.

وتأسس الفرع الياباني للكنيسة في 1959 حين بعثت بمبشرين إلى اليابان والولايات المتحدة في أواخر الخمسينات، عملوا على استقطاب أعضاء يتمتعون بذهنية تجارية.

وعرفت هذه الحركة خلال عقود بتنظيم حفلات ”الزفاف الجماعي“ التي غالبا ما تقام في ملاعب رياضية ضخمة، ويعقد فيها قران آلاف الأزواج الذين غالبا ما لا يكون أحدهم يعرف الآخر.

وانتقل مون إلى الولايات المتحدة في مطلع السبعينات، ووجه إليه الاتهام بالتهرب الضريبي في العام 1981، قبل أن تتم إدانته ويودع السجن 11 شهرا.

من هو المؤسس؟

كان المؤسس المولود في 1920 شخصية مثيرة للجدل والانقسام بين أتباع يحترمونه، ومنتقدين يعتبرونه دجالا.

ودرس الهندسة في طوكيو، وزعم بأنه شهد في الـ15 من العمر رؤية يطلب المسيح منه خلالها إكمال مهمته.

وقام بجولة عالمية أولى في 1965، وأصبح على مر الأعوام مالكا لإمبراطورية تجارية تتنوع بين البناء والغذاء والتعليم والإعلام، كما استحوذ على ناد محترف لكرة القدم.

ووفق بعض التقديرات، له 14 ولدا من زوجته هاك جان هان، التي تشرف حاليا على ”كنيسة التوحيد“.

وخلف نجلهما الأصغر هيونغ جين مون والده كأبرز قادة الكنيسة في 2008، إلا أن خلافا مع والدته دفعه للابتعاد وتأسيس كنيسة خاصة به.

أي صلة لشينزو آبي؟

استقطبت مجموعات مرتبطة بكنيسة التوحيد العديد من الشخصيات البارزة للتحدث في مناسباتها، ومنهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

كما ألقى رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي كلمات في مناسبات لمجموعات مرتبطة بهذه الكنيسة، ما جعله عرضة لانتقادات.

والعام الماضي، تقدم عدد من المحامين برسالة احتجاج بعدما ألقى آبي خطابا في حفل لمجموعة على صلة بـ“كنيسة التوحيد“.

كما سبق للمحامين، الذين أكدوا أنهم يمثلون موكلين خسروا أموالا بسبب الكنيسة، انتقاد آبي على خلفية توجيهه برقية تهنئة لأزواج اقترنوا خلال حفل جماعي أقامته الكنيسة في العام 2006.