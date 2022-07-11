جونسون يرفض تأييد أي مرشح من المتنافسين على خلافته

رفض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، تأييد أي من المرشحين الذين يتنافسون على خلافته، قائلًا إنه لا يريد الإضرار بفرصهم، وفق ما أوردته وكالة ”رويترز“.

وقال جونسون في أول ظهور إعلامي له منذ أن قال الأسبوع الماضي إنه سيتنحى عن منصبه: ”لا أريد أن ألحق الضرر بفرص أي مرشح عبر تقديم دعمي له“.

وكان رئيس الوزراء البريطاني أعلن، يوم الخميس الماضي، استقالته من منصبه مستجيبًا لدعوات من أفراد الحكومة وأعضاء مجلس العموم من حزب المحافظين، إثر سلسلة من الفضائح.

وقال جونسون أمام مقر الحكومة: ”يتعين أن تبدأ عملية اختيار زعيم جديد الآن“.

وكانت وسائل إعلام، منها هيئة الإذاعة البريطانية ”بي بي سي“، ذكرت أن جونسون سيستقيل من زعامة حزب المحافظين.

ويوم أمس الأحد، أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس ترشحها لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون، وفق ما ذكرته وكالة ”فرانس برس“.

وهذه المنافسة على رئاسة حزب المحافظين وبالتالي رئاسة الحكومة المقبلة، تُنذر بصيف حار سيحمل كثيرًا من الجدل والتجاذبات.

وكتبت تراس (46 عامًا) في صحيفة ”ديلي تلغراف“: ”سأتنافس في هذه الانتخابات بصفتي مُحافِظة وسأحكُم بصفتي مُحافِظة“.

وبهذا الإعلان، تنضم تراس إلى عشرة مرشحين آخرين في السباق على زعامة حزب المحافظين، وبالتالي على منصب رئاسة الوزراء، نظرًا إلى أن المحافظين يتمتعون بالغالبية في مجلس العموم.