"الليكود" يحدد موعد انتخاباته الداخلية.. ونتنياهو يخصص 5 مقاعد لاستقطاب "منشقين"

حددت اللجنة الدستورية في حزب ”الليكود“ الإسرائيلي الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو، الثالث من آب/أغسطس المقبل، موعدا لإجراء الانتخابات الداخلية للحزب، وفق ما أوردت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية.

وقالت الصحيفة العبرية، يوم الإثنين، إن ”هذا القرار يأتي في إطار تمهيد الليكود للانتخابات العامة للكنيست الإسرائيلي المقررة في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل“.

وأوضحت أن ”زعيم الحزب نتنياهو سيحصل على 5 مقاعد يخصصها لأشخاص يحددهم بنفسه“، لافتة إلى أن هذه المقاعد قد تكون لشخصيات سياسية إسرائيلية انشقت عن أحزاب أخرى في الكنيست المنحل.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن مصادر إسرائيلية مطلعة، ترجح أن يكون نتنياهو يسعى لجذب عيديت سيلمان وعميحاي شيكلي من تحالف ”يمينا“ إلى حزبه.

وحسب الصحيفة، فإن من بين الأسماء الجديدة في قائمة المرشحين بالليكود: آفي سمحون الرئيس السابق للمجلس الاقتصادي الوطني والمستشار الاقتصادي لنتنياهو، وغادي أرييلي الرئيس التنفيذي السابق لحزب الليكود“.

ونوهت إلى أن ”شولي معلم، عضوة الكنيست السابقة، التي شاركت في تأسيس الحزب اليميني الجديد مع إيليت شاكيد ونفتالي بينيت عام 2019 ستترشح لمقعد في قائمة الليكود للكنيست المقبلة“.

وأضافت الصحيفة: ”من المتوقع أن يترشح جلعاد شارون نجل رئيس الوزراء الأسبق أريئيل شارون لانتخابات الليكود“.

وأكدت أنه حتى قبل إعلان زعيمي حزب ”أزرق أبيض“ بيني غانتس، وحزب ”أمل جديد“ جدعون ساعر، خوض الانتخابات المقبلة في قائمة مشتركة؛ أراد نتنياهو إنشاء قائمة تمكنه من نقل الأصوات إلى كتلته.

وأمس الأحد، أعلن غانتس وساعر، خوض انتخابات الكنيست ضمن قائمة مشتركة بين الحزبين، حيث سيكون غانتس رئيس القائمة، في حين سيكون ساعر الرجل الثاني فيها.

وفي حينه، أشارت ”يديعوت“ إلى أن ذلك يهدف لخلق سباق ثلاثي لرئاسة الوزراء مع رئيس الوزراء الحالي يائير لابيد، وزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو.

وقالت الصحيفة: ”الغرض من الاتحاد هو منع حصول كتلة حزب الليكود التي يقودها نتنياهو على 61 مقعدًا في الكنيست المقبلة“، مؤكدة أن القائمة الجديدة تسعى لتشكيل حكومة وحدة بعد الانتخابات.