رئيس وزراء سريلانكا يؤكد أن زعيم البلاد سيستقيل

قال مكتب رئيس وزراء سريلانكا، يوم الإثنين، إن الرئيس جوتابايا راجاباكسه، أبلغ رئيس الوزراء رانيل فيكريمسينجي، بأنه سيستقيل كما أعلن في السابق.

وقال رئيس البرلمان ماهيندا يابا آبيواردينا، في وقت سابق، إن راجاباكسه سيستقيل يوم الأربعاء بعد أن اقتحم آلاف المحتجين المقر الرسمي للرئيس.

وأضاف يابا آبيواردينا في بيان مصور، إن ”راجاباكسه أبلغه بأنه سيتنحى عن منصبه، يوم الأربعاء 13 تموز/ يوليو“.

وتابع: ”اتخذ (الرئيس) قرار التنحي لضمان تسليم سلمي للسلطة.. لذلك أطلب من الناس احترام القانون والحفاظ على السلام“.

وشهدت سريلانكا، احتجاجات واسعة، وسط غضب عارم من انهيار الاقتصاد في البلاد.

واقتحم المحتجون، السبت الماضي، منزل الرئيس جوتابايا راجاباكسا.

لكن أمس الأحد، عاد الهدوء إلى شوارع كولومبو العاصمة التجارية لسريلانكا، وأبدى المحتجون سعادتهم بموافقة الرئيس راجاباكسا على الاستقالة.

واستمر المحتجون، يوم الأحد، في التجول في أرجاء مقر إقامة الرئيس الذي تم تدمير أجزاء منه.

ولم يكن الرئيس موجودا لدى مهاجمة المحتجين لمسكنه.