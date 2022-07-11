مع زيارة بلينكن لتايلاند.. الصين تحذر دول آسيان من "استخدامها كقطع شطرنج"

حذر وزير الخارجية الصيني وانغ يي، يوم الإثنين، دول جنوب شرق آسيا، من ”استخدامها كقطع شطرنج“ من قبل القوى الكبرى، وذلك خلال كلمة ألقاها في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وقال وانغ، في كلمته أمام أمانة رابطة دول جنوب شرق آسيا ”آسيان“ في جاكرتا، إن ”دولا كثيرة في المنطقة تتعرض لضغوط من أجل التحيز في منطقة معرضة لخطر إعادة تشكيلها بفعل العوامل السياسية“.

وأضاف: ”علينا عزل هذه المنطقة عن الحسابات الجيوسياسية.. من استخدامها كقطع شطرنج جراء التناحر بين القوى الكبرى والإكراه“.

وتابع: ”يجب أن يكون مستقبل منطقتنا في أيدينا“.

وأجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، محادثات يوم الأحد، في تايلاند في إطار الجهود الأمريكية في جنوب شرق آسيا، وهي منطقة رئيسية للتنافس مع الصين.

وتأتي زيارة بلينكن لتايلاند، أقدم حليف لبلاده في آسيا، بعد أيام على زيارة لوزير الخارجية الصيني.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أعلن، أن الولايات المتحدة تتوقع أن تتاح الفرصة للرئيس جو بايدن، والزعيم الصيني شي جين بينغ، للتحدث إلى بعضهما بعضا في الأسابيع المقبلة“.

ووقعت الولايات المتحدة وتايلاند اتفاقيات، يوم الأحد، لتعميق العلاقات بين البلدين حيث تكثف واشنطن جهودها لمواجهة نفوذ الصين المتزايد في آسيا، وفق ”رويترز“.

ويوم السبت، أبلغ وزير الخارجية الصيني نظيره الأمريكي بأن العلاقات بين بلديهما ”مهددة بالانحراف“ أكثر عن مسارها بسبب قصور في نظرة الولايات المتحدة للصين.

ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن وانغ، قوله في بيان عقب اجتماعه مع بلينكن على هامش اجتماع لمجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا: ”يعتقد كثير من الناس أن الولايات المتحدة تعاني من نوبة خطيرة ومتنامية من رهاب الصين“.

وقال وانغ: ”ينبغي على الجانب الأمريكي توخي الحذر في أقواله وأفعاله فيما يتعلق بتايوان، ويجب ألا يرسل أي إشارات خاطئة للقوى المؤيدة لاستقلال تايوان“.

وتشعر الصين -التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها- بالغضب من أي تعاملات رسمية بين مسؤولين أمريكيين وتايوانيين، ودأبت على وصف تايوان بأنها أكثر القضايا حساسية وأهمية في علاقاتها مع واشنطن.