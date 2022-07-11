صحف عالمية: بايدن لن يعلن "ناتو" الشرق الأوسط.. وكابوس الغاز يؤرق برلين

تناولت أبرز الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم الإثنين، آخر مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها، وسط تقارير تتحدث عن قتال مستعر في شرق البلاد، تزامنًا مع خطط أوكرانية لاستعادة ”المناطق المحتلة“ في الجنوب.

كما تناولت الصحف تقارير أخرى تكشف عن ”كابوس“ يؤرق ألمانيا بشأن مخاوفها من أن روسيا قد توقف إمدادات الغاز تزامنًا مع بدء الصيانة السنوية لخط ”نورد ستريم 1“.

وسلطت الصحف الضوء على تقارير أخرى تزعم بأنه من غير المرجح أن يعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن اتفاق دفاعي بين الدول العربية وإسرائيل خلال زيارته للمنطقة هذا الأسبوع.

هل يعلن بايدن اتفاق دفاعي بالشرق الأوسط؟

نقلت صحيفة ”هآرتس“ العبرية عن مصادر إسرائيلية قولها إنه على الرغم من الآمال في أن تؤدي زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للمنطقة هذا الأسبوع إلى اتفاق دفاع بين إسرائيل والدول العربية، فإن احتمال الإعلان عن مثل هذا الاتفاق في الوقت الحالي ”ضعيف“.

وأبلغت مصادر مطلعة على المحادثات الصحيفة أن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان إلى إرساء الأساس لتحالف أمني مع الدول العربية ”يربط أنظمة الدفاع الجوي لمكافحة هجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ الإيرانية في الشرق الأوسط“.

وأطلعت المصادر الإسرائيلية الصحيفة العبرية عن تعقيد تشكيل مثل هذا التحالف بين إسرائيل والدول العربية، وكذلك الخلافات الداخلية في إسرائيل بشأن فعاليته.

وأضافت المصادر في حديثها مع ”هآرتس“ أنه من المتوقع خلال الزيارة توقيع اتفاقية ثنائية ”مهمة“ بين الولايات المتحدة وإسرائيل تتناول القضايا الأمنية والاقتصادية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أيضًا أن يعلن بايدن إجراءات تتعلق بعلاقات إسرائيلية سعودية أوثق ”في جدة وليس تل أبيب“.

في الوقت نفسه، نقلت الصحيفة العبرية عن دبلوماسيين عرب قولهم إن ”دول الخليج أقامت علاقات أوثق مع الصين وروسيا في السنوات الأخيرة، وبالتالي لا تنظر إلى الولايات المتحدة أو إسرائيل كحلفاء محتملين تحتاج إلى الاعتماد عليهما، لكنها تدرك أن لديها حاجة استراتيجية للحفاظ على الاتصال مع واشنطن“.

ووفق الصحيفة العبرية، أكدت المصادر الدبلوماسية العربية – التي طلبت عدم الكشف عن هويتها –“أنه على الرغم من أن السعودية لا تنكر الحاجة إلى تعزيز العلاقات الأمنية والاستخباراتية مع إسرائيل، إلا أنه لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه قبل تطبيع العلاقات رسميًا“.

وقال مصدر فلسطيني رفيع شارك في المحادثات الأخيرة بين العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لصحيفة ”هآرتس“: ”إن السعوديين قد يتفقون على عدة إجراءات رمزية فيما يتعلق بإسرائيل“، لكنه قال أيضًا إن التطبيع ليس مطروحًا على الطاولة على الفور.

ورأي المصدر الفلسطيني، أن الرياض أكثر انتباهًا للقضية الفلسطينية، وأنها لن تمضي قدمًا قبل أي محادثات سلام إسرائيلية فلسطينية.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، قد تحدث عن الخطة التي تدعمها واشنطن لتعزيز التعاون العسكري بين إسرائيل ودول أخرى في المنطقة، وقال إنه يأمل في أن تنقل زيارة بايدن المقبلة الخطة إلى المرحلة التالية.

قتال مستعر في شرق أوكرانيا

ذكرت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية أن شرق أوكرانيا شهد احتدامًا في المعارك، مع استعداد روسيا لهجوم جديد، حيث صعدت الأخيرة هجومها في مقاطعة دونيتسك، وتعرضت سلسلة من البلدات والقرى للقصف الأسبوع الماضي بعد أن وجهت موسكو قوتها النارية إلى هناك.

وقالت الصحيفة في تحليل إخباري إن الهجمات حتى الآن بدت في الغالب عشوائية وبدون هدف، لكنها توضح أن روسيا تستعد للاستيلاء على جزء آخر من دونيتسك، المقاطعة الأخرى في منطقة دونباس.

وأضافت الصحيفة أنه حتى مع إعلان القيادة العسكرية الروسية عن توقف عملياتي للسماح لقواتها الرئيسية بإعادة تجميع صفوفها، زادت قواتها من قصفها على البلدات والمدن الخمس الرئيسية في المنطقة – باخموت وكراماتورسك وسلوفيانسك ودروزكيفكا وكوستيانتينيفكا – وكذلك القرى المحيطة بها.

وأشارت إلى أن القتال اشتد على جبهات أخرى أيضًا، وخاصة في الجنوب، حيث استخدمت القوات الأوكرانية المدفعية لضرب القوات الروسية في المنطقة المحيطة بمدينة خيرسون، فيما اقترح المسؤولون أنه سيكون محاولة لاستعادة الأراضي التي كانت تحت سيطرة روسيا منذ بداية الحرب تقريبًا.

وفي شمال شرق أوكرانيا، قالت الصحيفة إن روسيا أرسلت“إشارات عسكرية وسياسية“ بأن قواتها قد تقوم بخطوة جديدة بالقرب من مدينة خاركيف، وهي مدينة حاسمة تعرضت لقتال مرير ولا تزال تحت سيطرة أوكرانيا، حيث شهدت المدينة أيضًا قصفًا صاروخيًا أمس الأحد، بما في ذلك استهداف مدرسة.

وتابعت الصحيفة: ”في الأيام الأخيرة، أنشأت روسيا إدارة مدنية في أجزاء من مقاطعة خاركيف التي تسيطر عليها الآن بالقرب من الحدود، وكشفت النقاب عن علم قالت وكالات الأنباء الروسية الحكومية إنه يؤكد الروابط التاريخية بين المنطقة وروسيا، وقد تم اعتبار ذلك على نطاق واسع كإشارة. ومن المرجح أن تضم روسيا بعض مناطق المقاطعة التي تسيطر عليها الآن“.

”مليون شخص جاهز لاستعادة الجنوب“

في سياق متصل، أبلغ وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، صحيفة ”التايمز“ البريطانية أن بلاده ”لديها مليون شخص مستعد للقتال لاستعادة الجنوب“.

وكشف ريزنيكوف أن أوكرانيا تحشد قوة مقاتلة قوامها مليون فرد مزودة بأسلحة غربية لاستعادة أراضيها الجنوبية من روسيا، مشيرًا إلى أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي، أمر الجيش باستعادة المناطق الساحلية المحتلة التي تعتبر حيوية لاقتصاد البلاد.

وقال ريزنيكوف في حديثه مع الصحيفة:“نحن نتفهم أنه من الناحية السياسية هذا ضروري للغاية لبلدنا. أعطى الرئيس الأمر إلى القائد الأعلى للجيش بوضع الخطط، والذي يقوم بدوره بتحديد الأسلحة المطلوبة لتنفيذ ذلك، ثم أقوم بدوري بكتابة رسائل إلى نظرائي في البلدان الشريكة للمطالبة بها“.

وشدد ريزنيكوف في حديثه مع ”التايمز“ على أن انسحابات قواته الأخيرة من مدينتين في منطقة لوغانسك – سيفيرودونتسك وليسيتشانسك – كانت خسائر تكتيكية ضرورية لإنقاذ الأرواح ”وليست هزائم استراتيجية“.

وأكد ريزنيكوف: ”نحن على يقين من أن التحالف المناهض للكرملين قد ولد. شركاؤنا في لندن وواشنطن وعواصم أخرى، يستثمرون فينا، ليس فقط بالمال، ولكن بتوقعات شعبهم بأن علينا أن نهزم الكرملين.. يجب أن ننتصر في هذه الحرب معًا“.

”كابوس ألماني“

ذكرت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية أن ألمانيا تواجه ”كابوسًا محتملًا“ إذا أوقفت روسيا تشغيل خط الغاز ”إلى الأبد“، حيث يخشى المسؤولون أن التدفق قد لا يستأنف عندما تبدأ أعمال الصيانة السنوية، الإثنين، على خط أنابيب ”نورد ستريم 1″، الذي ينقل الوقود إلى أكبر اقتصاد في أوروبا عبر بحر البلطيق.

وأوضحت الصحيفة أن أعمال الصيانة في خط الأنابيب – البالغ طوله 759 ميلًا (1220 كيلومترًا) – يُعد حدثًا سنويًا ويتطلب إغلاق صنابير الغاز لمدة 10 إلى 14 يومًا، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن ألمانيا لم تكن متخوفة من قبل بشأن استئناف التدفق مثل هذه المرة.

وعن ”سيناريو الكابوس المحتمل“، نقلت الصحيفة عن وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، قوله لمحطة ”دويتشلاند فونك“ الألمانية: ”كل شيء ممكن، كل شيء يمكن أن يحدث.. يمكن أن يتدفق الغاز مرة أخرى، ربما أكثر من ذي قبل.. وربما أيضًا لم نحصل على أي شيء“.

وأضاف هابيك، وفقًا للصحيفة: ”نحن بحاجة إلى الاستعداد بقوة لأسوأ سيناريو، وأن نبذل قصارى جهدنا لمحاولة التعامل مع الموقف“.

وأشارت ”الغارديان“ إلى أنه يتم وضع خطط للطوارئ بسرعة في جميع أنحاء ألمانيا، حيث توجد مخاوف حقيقية من أن موسكو قد تستغل الفرصة لاستخدام الغاز كسلاح ضد الغرب وإيقاف الإمدادات بشكل دائم.

وأوضحت الصحيفة أن الغاز الروسي يعتبر ”عنصرًا حيويًا لتسيير الاقتصاد الألماني“، وكذلك الحفاظ على تدفئة غالبية المنازل، حيث تم تقليل التدفقات عبر خط الأنابيب في الأشهر الأخيرة، وبلغت حوالي 40٪ من المستويات المعتادة، وألقت روسيا باللوم على العقوبات في انخفاض التدفق بحجة أنها أعاقت وصولها إلى قطع الغيار.

وكانت كندا قد صرحت، السبت الماضي، بعد التشاور مع ألمانيا ووكالة الطاقة الدولية، بأنها ستصدر إعفاءً مؤقتًا من العقوبات المفروضة على روسيا من أجل السماح بعودة التوربينات الروسية التي تم إصلاحها من مونتريال، والمطلوبة لأعمال الصيانة، في خطوة أثارت غضب أوكرانيا.

وقالت الصحيفة البريطانية إنه منذ بدء الحرب في فبراير، تعمل ألمانيا على تقليل اعتمادها على الغاز الروسي، بما في ذلك من خلال بناء موانئ الغاز الطبيعي المسال.

وأضافت أنه على المستوى المحلي، تكافح السلطات مع ارتفاع تكاليف الطاقة والتحدي المتمثل في كيفية التعامل إذا تركت الأسر في البرد هذا الشتاء، حيث تم وضع خطط للطوارئ تشمل كل شيء من إغلاق حمامات السباحة وإطفاء مصابيح الشوارع وإشارات المرور.