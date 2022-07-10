وزيرة الخارجية ليز تراس تعلن ترشحها لخلافة جونسون

أعلنت وزيرة الخارجيّة البريطانيّة ليز تراس مساء الأحد ترشّحها لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي استقال هذا الأسبوع إثر سلسلة فضائح.

وكتبت تراس (46 عامًا) في صحيفة ”ديلي تلغراف“، ”سأتنافس في هذه الانتخابات بصفتي مُحافِظة وسأحكُم بصفتي مُحافِظة“. وبذلك، تنضمّ تراس إلى تسعة مرشّحين آخرين في السباق على زعامة حزب المحافظين، وبالتالي على منصب رئاسة الوزراء، نظرًا إلى أنّ المحافظين يتمتّعون بالغالبيّة في مجلس العموم.

وتسارعت وتيرة المنافسة على إيجاد خلفية لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يوم الأحد، مع إعلان 5 آخرين عن نيتهم الترشح، وتعهد العديد من المرشحين بخفض الضرائب وتحقيق بداية نظيفة تختلف عن فترة رئاسة جونسون التي كانت مليئة بالفضائح.

وقال جونسون يوم الخميس إنه سيستقيل من منصبه، بعد أن اعترض العديد من المشرعين والوزراء في الحكومة على طريقة تعامله مع سلسلة من الفضائح من بينها انتهاك قواعد الإغلاق خلال التجمعات التي أقيمت في مكتبه في داونينج ستريت.

وقال عضو بلجنة حزب المحافظين، التي تحدد قواعد انتخاب رئيس الوزراء، اليوم الأحد، إن النتيجة النهائية ستُعلن في سبتمبر.

وأعلنت وزيرة التجارة بيني موردنت رسميا عن ترشحها يوم الأحد لتنضم بذلك إلى وزير النقل جرانت شابس ووزير المالية ناظم الزهاوي والوزيرين السابقين جيريمي هانت وساجد جاويد، اللذين أعلنا عن ترشحهم لرئاسة الوزراء لصحيفة ”صنداي“ ليصل إجمالي عدد المرشحين بذلك إلى تسعة.

وقالت موردنت في بيان ”هذه نقطة تحول حاسمة لبلدنا، أعتقد أن تشكيل حكومة ائتلافية اشتراكية أو بقيادة اشتراكية في الانتخابات المقبلة سيكون بمثابة كارثة لبريطانيا.. يجب أن نفوز في الانتخابات المقبلة“.

وستحدد لجنة المشرعين، التي أسسها حزب المحافظين عام 1922 والتي تضع القواعد للحزب في البرلمان، الجدول الزمني المحدد للمنافسة بعد اجتماع يوم الاثنين.

وقال بوب بلاكمان، المسؤول التنفيذي باللجنة، إن باب الترشيحات سيُغلق مساء يوم الثلاثاء لتبدأ بعد ذلك عملية تقليص عدد المرشحين إلى اثنين في النهاية حتى 21 يوليو.

وسينتخب أعضاء الحزب خلال الصيف زعيما جديدا للحزب ليصبح رئيسا للوزراء بعد ذلك.

وأضاف بلاكمان لشبكة ”سكاي نيوز“: ”سنختار المرشحين الاثنين بحلول 21 يوليو لنمنح أعضاء الحزب وقتا كافيا لعقد جلسات اقتراع وإجراء الاقتراع عبر البريد وهو ما سيؤدي إلى تولي زعيم جديد المنصب في الخامس من سبتمبر/ أيلول“.