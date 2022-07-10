زوجة رئيس بنما تكشف تطورات إصابته بنوع نادر من السرطان

قالت يازمين كولون، زوجة رئيس بنما لاورينتينو كورتيزو، اليوم الأحد، إنه يعاني من نوع ”منخفض الخطورة“ من اضطراب نادر في الدم يعرف باسم متلازمة ”خلل التنسج النقوي“.

وبحسب الجمعية الأمريكية للسرطان، تعتبر متلازمة ”خلل التنسج النقوي“ نوعا من الأورام السرطانية التي تؤثر على قدرة الجسم على إنتاج خلايا دم صحية في نخاع العظام.

وقالت في رسالة صوتية بثتها وسائل إعلام محلية: ”خبر سار. يعاني من خلل التنسج النقوي، ولكنه منخفض الخطورة“.

وأكدت ”رويترز“ صحة التسجيل.

وسافر كورتيزو البالغ من العمر 69 عاما مع زوجته إلى الولايات المتحدة قبل أسبوع لإجراء الفحوصات.

وتم اكتشاف حالته لأول مرة الشهر الماضي، لكن كورتيزو قال إنه سيسعى للحصول على رأي آخر.

وتتراوح طرق علاج هذه المتلازمة من نقل الدم والعلاج الكيماوي إلى زرع الخلايا الجذعية، وفقا لهيئة الصحة الوطنية في بريطانيا.

ولم يحدد كورتيزو ما إذا كان سيتلقى علاجا من هذا المرض.